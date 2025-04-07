Розрахунки за "зелену" електроенергію: виплати відновилися, інвестори повертаються

Україна активізувала зусилля для врегулювання розрахунків у сфері відновлюваної енергетики. Координація між НКРЕКП, Кабінетом міністрів та Верховною Радою вже приносить відчутні результати та відновлює інтерес інвесторів до українського ринку.

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Про це повідомляє Європейська бізнес асоціація.

За оцінками компаній, з початку 2025 року рівень розрахунків на ринку ВДЕ наблизився до 100% — показник, що не досягався у попередні роки. Сприяло цьому, зокрема, ухвалення Верховною Радою закону №9381, яким визначено порядок використання надлишкових доходів НЕК "Укренерго" за 2023–2024 роки.

Закон передбачає чіткий розподіл цих коштів:

45% — на погашення боргів на балансувальному ринку,

45% — на виплати промисловим виробникам ВДЕ через ДП "Гарантований покупець",

10% — на розрахунки з постачальниками універсальних послуг, що обслуговують домашні сонячні станції.

Завдяки співпраці НКРЕКП та "Укренерго" вже відбувся перший розподіл коштів від економії 2023 року. Найближчим часом очікується подібне рішення щодо коштів 2024 року, що має позитивно вплинути на подальше скорочення заборгованості на ринку електроенергії.

Важливою передумовою стабільності у 2025 році стало затвердження обґрунтованого тарифу на передачу електроенергії для "Укренерго", що дозволяє здійснювати своєчасні розрахунки з ВДЕ-генерацією.

"ГарПоку", заборгованість перед виробниками ВДЕ з вересня 2024 року скоротилася на понад третину — з 35,8 до 22,3 млрд грн. Загальний рівень розрахунків за електроенергію ВДЕ у 2025 році становить 93%, тоді як аналогічний показник "Укренерго" зріс із 72,9% до 85,2%.

Борги за попередні роки наразі розподіляються так:

2022 рік — 14 млрд грн (рівень розрахунків 63%),

2023 рік — 0,4 млрд грн (99%),

2024 рік — 7,2 млрд грн (86%).

Бізнес позитивно оцінює ухвалені рішення та кроки щодо погашення боргів перед інвесторами у ВДЕ, проте наголошує: борг у розмірі 23 млрд грн усе ще залишається серйозним бар’єром. Його повернення дозволило б одразу реінвестувати кошти в будівництво нових вітрових електростанцій та об’єктів накопичення енергії.

Учасники ринку відзначають, що поступ держави в розрахунках відновлює довіру та стимулює будівництво нових об’єктів вже у 2025 році. Але для стабільного зростання галузі необхідно зберігати прозорі фінансові правила гри, гарантувати правовий захист і повністю вирішити питання історичної заборгованості.

Додамо, Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження щодо проведення аукціонів із розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики на 2025 рік та встановлення прогнозних квот на 2026–2029 роки.