ЄС досяг попередньої угоди щодо скорочення викидів парникових газів на 90% до 2040 року

Європейський Союз досяг угоди щодо скорочення викидів парникових газів на 90% до 2040 року порівняно з рівнями 1990 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Попередня угода

Представники Європейської комісії, парламенту блоку та держав-членів у Раді ЄС досягли попередньої угоди щодо остаточного вигляду закону про клімат на зустрічі в Брюсселі рано вранці в середу, повідомила Данія, яка головує в групі країн.

Міністр клімату Данії Ларс Аагард заявив, що завдяки цій угоді Європа об'єдналася навколо чіткого напрямку кліматичної політики, яка "ґрунтується на науці та захищає нашу безпеку й конкурентоспроможність".

Він підкреслив, що нова ціль "задовольняє необхідність дій у сфері клімату, водночас захищаючи нашу конкурентоспроможність і безпеку".

Угода забезпечує безперервність кліматичної політики, оскільки ЄС вже має обов'язкові цілі: скорочення викидів на 55% до 2030 року та нульові викиди до 2050 року.

Скорочення внутрішніх викидів на 85%

Ключовим елементом досягнутої угоди є дозвіл ЄС міжнародним вуглецевим кредитам враховувати більшу частку скорочення викидів. Ліміт був підвищений до 5 відсоткових пунктів скорочення порівняно з 3 пунктами, які пропонувала Комісія спочатку.

Це означає, що фактичною метою для 27 країн блоку буде скорочення внутрішніх викидів на 85%. Це рішення було прийнято на тлі розколу, що виник у консенсусі щодо кліматичної політики, де тепер пріоритетом стає зниження витрат на енергоносії та торговельний протекціонізм.

Перед цим країни Європейського Союзу значно пом'якшили ключові положення плану зі скорочення викидів парникових газів до 2040 року. Після тривалих переговорів, ініційованих, зокрема, Італією та Румунією, блок пішов на поступки, які дозволяють відкласти запуск суперечливої системи ціноутворення на вуглець та використовувати міжнародні вуглецеві кредити для виконання частини цілей.

Нагадаємо, в Україні розробили Національний план з енергетики та клімату до 2030 року. Він забезпечить прозорість та контроль прогресу в досягненні кліматичних цілей, зокрема вже виконано понад 75% плану зі скорочення викидів.