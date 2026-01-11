Запланована подія 2

Ціни на викиди вуглецю в ЄС зросли до максимуму з 2023 року на тлі дефіциту квот

викиди
Ціни на викиди вуглецю в ЄС зросли до максимум / Depositphotos

Ф’ючерси на вуглецеві квоти в Європейському Союзі зросли до найвищого рівня з серпня 2023 року, демонструючи п’ятий тиждень зростання поспіль на тлі скорочення пропозиції дозволів на викиди.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Ціна еталонних дозволів на викиди CO₂ піднялася на 1,6% — до €89,58 за тонну на біржі ICE Endex у Лондоні. Поточні обсяги аукціонів цього тижня виявилися нижчими за рівні вторинного ринку, що підтверджує очікування подальшого зменшення кількості доступних квот у 2025 році.

За даними ICE, чиста довга позиція інвестиційних фондів у вуглецевих контрактах наблизилася до найвищого рівня з початку 2018 року. Оптимістичні настрої інвесторів підкріплюються очікуваннями структурного дефіциту квот унаслідок посилення кліматичної політики ЄС.

Зокрема, з цього року набирають чинності ключові реформи системи торгівлі викидами ЄС (ETS): скасування безкоштовних квот для авіаційного сектору та жорсткіші вимоги до судноплавства, що має підтримати додатковий попит на дозволи.

"Ринки опціонів демонструють тверду впевненість у вищих цінах на початку 2026 року", — зазначив старший вуглецевий брокер BRS Shipbrokers Грегорі Іділ. За його словами, обсяги аукціонів цього року можуть скоротитися приблизно на 20%, що сприятиме подальшому звуженню пропозиції.

Додатковим чинником підтримки цін стали коливання на енергетичному ринку. Хоча базові ціни на газ у Європі демонструють тижневе зниження, вони залишаються приблизно на 5% вище мінімумів минулого місяця, що може стимулювати перехід до більш вуглецевоємної генерації та, відповідно, збільшення попиту на квоти CO₂.

Ф’ючерси на дозволи на викиди з постачанням у грудні 2026 року зросли на 1,1% — до €89,15 за тонну, подовживши серію зростання до чотирьох днів поспіль.

Наступною ключовою ціллю для ринку є психологічний рівень €90 за тонну, зазначила менеджерка з питань вуглецевих викидів у ЄС консалтингової компанії Veyt Інгвільд Зорхус.

Нагадаємо, 1 січня на території Європейського союзу почав діяти транскордонний механізм коригування вуглецевих викидів на кордоні, що запроваджує плату за вуглецевий слід імпортованих товарів під назвою СВАМ.

Автор:
Тетяна Гойденко