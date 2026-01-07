Запланована подія 2

Украинские компании могут зарабатывать на сокращении выбросов: детали программы от ООН

Как украинскому бизнесу получить деньги за сокращение выбросов / Depositphotos

Украинские компании получили возможность привлечь частные инвестиции из-за нового механизма торговли квотами на выбросы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Программа развития ООН (ПРООН) объявила о сборе заявок (REOI) на участие в программе поставки международно передаваемых результатов сокращения выбросов (ITMOs). Минэкономики призывает бизнес приобщаться к программе ПРООН.

Инициатива реализуется в рамках сотрудничества между Украиной и Швейцарией согласно статье 6.2 Парижского соглашения.

Для украинского бизнеса эта инициатива открывает практический механизм привлечения финансирования на проекты по декарбонизации — в частности, в сферах возобновляемой энергетики, повышения энергоэффективности и сокращения выбросов метана, в том числе в аграрном секторе.

Цель программы – стимулировать частный капитал вкладываться в проекты по декарбонизации. Украинский бизнес может присоединиться к этой инициативе благодаря двустороннему соглашению между Украиной и Швейцарией, основанному на правилах Парижского соглашения.

Программа рассчитана на 2026–2030 годы. Сейчас организаторы изучают заинтересованность рынка, а затем проведут конкурс среди компаний.

Дедлайн подачи заявок – 30 января 2026 года. Также для потенциальных участников будет проведена информационная сессия, которая состоится 14 января. Победители заключат соглашения и получат оплату по результатам независимой проверки их экологических достижений.

Напомним, страны ЕС значительно смягчили ключевые положения плана по сокращению выбросов парниковых газов до 2040 года. После продолжительных переговоров, инициированных, в частности, Италией и Румынией, блок пошел на уступки, позволяющие отложить запуск противоречивой системы ценообразования на углерод и использовать международные углеродные кредиты для выполнения части целей.

Татьяна Бессараб