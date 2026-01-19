- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
"єОселя" у цифрах: ще 135 українців отримали пільгові кредити на житло
За минулий тиждень за програмою “єОселя” українці отримали 135 пільгових кредитів на загальну суму 263,8 млн грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
Пільгові кредити на житло
Серед отримувачів - військові, медики, педагоги, науковці, ВПО та громадяни без власного житла.
З них кредити під 3% отримали:
- 49 військовослужбовців та представників сектору безпеки.
- 4 медики.
- 4 педагоги.
- 3 науковці.
Кредити під 7% отримали:
- 45 українців без власного житла.
- 30 ВПО.
З початку 2026 року програмою скористалися 250 українців, отримавши іпотеки на суму 480,3 млн грн, найбільше - у Київській області та столиці.
За типом нерухомості: 82 українці отримали кредит на житло першого продажу, з яких 35 об’єктів – на стадії будівництва. Ще 53 кредити видано на придбання житла на вторинному ринку.
Довідково
Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", що спрямована на стимулювання попиту на українські товари й на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.
Програму реалізовують Мінекономіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.
Нагадаємо, у 2025 році 7 769 українців стали власниками житла завдяки державній програмі доступної іпотеки “єОселя”. Загальна сума виданих банками-партнерами кредитів для придбання нерухомості склала майже 15 млрд грн.