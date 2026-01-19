"єОселя" у цифрах: ще 135 українців отримали пільгові кредити на житло

За минулий тиждень за програмою “єОселя” українці отримали 135 пільгових кредитів на загальну суму 263,8 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Пільгові кредити на житло

Серед отримувачів - військові, медики, педагоги, науковці, ВПО та громадяни без власного житла.

З них кредити під 3% отримали:

49 військовослужбовців та представників сектору безпеки.

4 медики.

4 педагоги.

3 науковці.

Кредити під 7% отримали:

45 українців без власного житла.

30 ВПО.

З початку 2026 року програмою скористалися 250 українців, отримавши іпотеки на суму 480,3 млн грн, найбільше - у Київській області та столиці.

За типом нерухомості: 82 українці отримали кредит на житло першого продажу, з яких 35 об’єктів – на стадії будівництва. Ще 53 кредити видано на придбання житла на вторинному ринку.

Довідково

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", що спрямована на стимулювання попиту на українські товари й на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програму реалізовують Мінекономіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.

Нагадаємо, у 2025 році 7 769 українців стали власниками житла завдяки державній програмі доступної іпотеки “єОселя”. Загальна сума виданих банками-партнерами кредитів для придбання нерухомості склала майже 15 млрд грн.