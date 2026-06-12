Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,93

--0,05

EUR

51,84

--0,06

Готівковий курс:

USD

44,90

44,80

EUR

52,20

51,95

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Індія заявила, що купувала нафту в Росії на прохання США, щоб стабілізувати ринок

нафта
Індія заявила, що купувала російську нафту з 2022 року на прохання США

Індія купувала нафту в Росії з 2022 року, оскільки вона була дешевою і доступною, і робила це на прохання США з метою утримання світових цін на нафту на низькому рівні.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, передає Bloomberg.  

"У той час США спеціально звернулися до Індії з проханням купити російську нафту, щоб стабілізувати ринок нафти", – сказав Джайшанкар,

Він зауважив, що країна купує нафту, виходячи з вартості та наявності.

Індійський високопосадовець розкритикував санкції США проти Росії. Він визнав, що на той час Індія стала основним покупцем.

"На той момент значна частина нафти, доступної на ринку, походила з Росії, оскільки європейці скуповували нафту з Близького Сходу, який був нашим традиційним постачальником. Обставини підштовхнули нас у певному напрямку", - підкреслив очільник індійського МЗС.

Війна змінила стратегію Індії

Зауважимо, після початку повномасштабної війни РФ проти України Нью-Делі став ключовим покупцем морської нафти з Росії.

Наприкінці 2025 року індійські нафтопереробні заводи, побоюючись ускладнення торговельних переговорів з Вашингтоном, скоротили закупівлі російської нафти, що змусило РФ шукати покупців у Китаї.

Проте війна на Близькому Сході та фактичне закриття Ормузької протоки зараз підвищують ризик дефіциту сирої нафти, тому індійські переробники знову повертаються до російських барелів.  

Російська сторона висловила готовність забезпечити до 40% загальних потреб Індії в нафті у критичний період.

Нагадаємо, Індія звернулася до влади США з проханням продовжити термін дії спеціального дозволу на купівлю російської нафти. Нью-Делі намагається захистити свій ринок від дефіциту та стримати стрибок цін в умовах, коли війна у Перській затоці, яка триває з лютого, руйнує стабільність світових енергетичних постачань.

Автор:
Світлана Манько