Індія заявила, що купувала нафту в Росії на прохання США, щоб стабілізувати ринок

Індія купувала нафту в Росії з 2022 року, оскільки вона була дешевою і доступною, і робила це на прохання США з метою утримання світових цін на нафту на низькому рівні.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, передає Bloomberg.

"У той час США спеціально звернулися до Індії з проханням купити російську нафту, щоб стабілізувати ринок нафти", – сказав Джайшанкар,

Він зауважив, що країна купує нафту, виходячи з вартості та наявності.

Індійський високопосадовець розкритикував санкції США проти Росії. Він визнав, що на той час Індія стала основним покупцем.

"На той момент значна частина нафти, доступної на ринку, походила з Росії, оскільки європейці скуповували нафту з Близького Сходу, який був нашим традиційним постачальником. Обставини підштовхнули нас у певному напрямку", - підкреслив очільник індійського МЗС.

Війна змінила стратегію Індії

Зауважимо, після початку повномасштабної війни РФ проти України Нью-Делі став ключовим покупцем морської нафти з Росії.

Наприкінці 2025 року індійські нафтопереробні заводи, побоюючись ускладнення торговельних переговорів з Вашингтоном, скоротили закупівлі російської нафти, що змусило РФ шукати покупців у Китаї.

Проте війна на Близькому Сході та фактичне закриття Ормузької протоки зараз підвищують ризик дефіциту сирої нафти, тому індійські переробники знову повертаються до російських барелів.

Російська сторона висловила готовність забезпечити до 40% загальних потреб Індії в нафті у критичний період.

Нагадаємо, Індія звернулася до влади США з проханням продовжити термін дії спеціального дозволу на купівлю російської нафти. Нью-Делі намагається захистити свій ринок від дефіциту та стримати стрибок цін в умовах, коли війна у Перській затоці, яка триває з лютого, руйнує стабільність світових енергетичних постачань.