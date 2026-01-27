Запланована подія 2

"єОселя" для всех военных: мобилизованные теперь могут брать ипотеку под 3%

Программа "єОселя" открыла доступ к жилью для всех военных. / Shutterstock

С 11 января программа "єОселя" открыла доступ к ипотеке под 3% годовых для всех военнослужащих Украины. Теперь мобилизованные военные могут получить жилье на тех же условиях, что и контрактники.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Жилье для военных

"Банки уже оформляют первые заявки. Среди тех, кто первым воспользовался такой возможностью – военнослужащий Петр Сидоришин, он мобилизовался в 2023 году. Благодаря обновленным условиям Петр вместе с женой смог приобрести собственное жилье в Ровно", - сообщила Свириденко.

Программа "єОселя" продолжает помогать украинским семьям приобрести собственное жилье на льготных условиях. Чтобы программа оставалась социально ориентированной, установлены ограничения на площадь квартир до 115,5 м² и домов до 125,5 м², говорится в сообщении.

Всего за время действия программы 23 039 украинских семей получили свой дом. Льготные условия распространяются на военных, полицейских, врачей, учителей, ученых, ветеранов, членов их семей и внутренне перемещенных лиц. Общая сумма выданных ипотек превысила 39,7 млрд грн, из которых 11185 – для военнослужащих.

Правительство отмечает, что условия программы будут регулярно обновляться в соответствии с современными потребностями, чтобы еще большее количество украинцев смогли приобрести собственное жилье в Украине.

О программе

"єОселя" - государственная программа льготного ипотечного кредитования, которая позволяет украинцам покупать жилье в Украине под 3% или 7% годовых на срок до 20 лет. Программа рассчитана на граждан Украины, не имеющих собственного жилья, включая военнослужащих, медиков, педагогов, ученых, ветеранов и внутренне перемещенных лиц.

Льготная ставка 3% годовых доступна для военных по контракту, защитников Украины, силовиков, медиков, педагогов и ученых. Ставка 7% рассчитана на ветеранов войны, участников боевых действий, ВПЛ и граждан без собственного жилья или с жильем, не соответствующим минимальной площади на человека.

Жилье может быть квартирой в новостройке или домом. Заемщик должен быть гражданином Украины от 18 до 70 лет, иметь платежеспособность и не иметь другой недвижимости.

Чтобы воспользоваться программой нужно подать заявку через приложение "Дія", получить одобрение банка-партнера (Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и др.), выбрать жилье, пройти проверку документов и заключить ипотечный договор. Для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий государство может покрыть до 70% первоначального взноса.

Напомним, в 2025 году 7 769 украинцев стали владельцами жилья благодаря государственной программе доступной ипотеки "єОселя". Общая сумма выданных банками-партнерами кредитов на приобретение недвижимости составила почти 15 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько