Украинцы оформили 40 млрд грн ипотеки по программе "єОселя"

С октября 2022 года свыше 23 тысяч украинских семей воспользовались программой доступной ипотеки "єОселя". Общая сумма выданных кредитов достигла 40 миллиардов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Как украинцы покупают жилье?

"єОселя - это не только доступная ипотека для украинских семей, но и мощный инструмент развития строительной отрасли и смежных секторов. Еженедельно заключаются ипотечные соглашения на более 300 миллионов гривен. Для бизнеса это запрос на увеличение объемов строительства, производства стройматериалов, мебели, масштабирование логистики, которые вернутся в бюджет", - отметил советник министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа.

Самыми активными пользователями программы стали украинцы от 26 до 35 лет - на них приходится почти 44% всех участников. Ипотеку чаще оформляют мужчины, составляющие 65% собственников. Самая распространенная цель покупки – собственное жилье: у 33% пользователей семья состоит из одного человека, еще 21% покупают жилье вдвоем, 31% – вместе с партнером и одним ребенком, а 14% – с партнером и двумя детьми.

Более 40% приобретенного жилья – новостройки. Самыми популярными остаются одно- и двухкомнатные квартиры площадью до 73 м2. Средняя площадь приобретенной недвижимости составляет 57,6 м², средняя стоимость – 2,4 млн грн, а средняя цена за квадратный метр – 46,4 тыс. грн. На одного члена семьи приходится в среднем 29,5 м² нового жилья.

По региональной активности лидируют Киевская область, Киев, Львовская, Ивано-Франковская и Одесская области.

Почти половина участников программы – военнослужащие и работники правоохранительных органов (48%). С 11 января льготная ипотека под 3% годовых стала доступна также для мобилизованных военных. Ставка 3% продолжает действовать для медиков, педагогов, ученых, военных по контракту и правоохранителей. Оформить ипотеку можно через приложение "Дія".

По итогам 2025 года программа "єОселя" охватила 97% всего ипотечного рынка Украины, закрепив свое лидерство.

Справочно

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Зроблено в Україні", которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно на создание благоприятных условий для развития производства. Реализуется Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилло".

Банками-партнерами "єОсели" являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.