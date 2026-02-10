Запланована подія 2

Читати українською

Новые правила для "єОселі" ограничат доступ к ипотеке для многих: о чем идет речь

скарбничка ключ калькулятор ручка договір
Нові правила обмежать доступ населення до іпотеки / Freepik

С 10 февраля в Украине изменили правила государственной программы льготной ипотеки "єОселя". Правительство ввело новые требования к площади и стоимости жилья, а также уточнило критерии участия заемщиков, что может повлиять на доступность программы для украинцев.

О введенных изменениях сообщил советник министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Андрей Телюпа, передает Delo.ua

Требования к участникам

Одним из ключевых новшеств стали обновленные требования к жилью, которым уже владеют участники программы. Отныне принять участие в "єОселя" могут граждане, имеющие не более 52,5 кв. м жилплощади для одного или двух человек. На каждого следующего члена семьи прибавляется еще 21 кв. м.

До нововведения можно было участвовать в "єОселя", если жилье имеет площадь до 52,5 кв. м на одного человека и дополнительно 21 кв. м на каждого следующего члена семьи.

Теперь норма 52,5 кв. м применяется сразу для 1-2 человек, а не для одного человека.

Требования к площади

Впервые установлены верхние ограничения по размерам жилья, которое можно приобрести по льготной ипотеке. Максимальная площадь квартиры не должна превышать 115,5 кв. м, а жилого дома — 125,5 кв. м. Покупка большей недвижимости в рамках программы не предусмотрена.

Граничная стоимость

Еще одним нововведением стало установление предельной стоимости жилья в зависимости от региона. Максимальная цена определяется на основе нормативной стоимости строительства, устанавливаемой Минрегионом. Также используют особые коэффициенты для разных типов населенных пунктов.

Акцент на новом жилье

В то же время для новостроек предусмотрено определенное послабление. Если жилье введено в эксплуатацию менее трех лет назад, допускается превышение установленных лимитов площади и стоимости, но не более чем на 10%. Это свидетельствует об усилении внимания государства именно на первичном жилье.

Напомнит, банкиры прогнозируют, что новые огранчения для государственной программы "єОселя" в значительной степени повлияют на спрос на жилищные кредиты и стимулируют рынок коммерческой ипотеки.

Также председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил: 23 тысячи выданных кредитов по "єОселя" с начала действия программы доступной ипотеки - это капля в море, по сравнению с тем спросом, который существует на жилье в Украине.

Автор:
Ярослава Тюпка