Где в Украине быстрее всего можно насобирать на ипотеку за "єОселя"

В Украине существенно отличается доступность ипотеки по программе "єОселя" в зависимости от региона. На западе страны на первый взнос приходится накапливать до двух лет, тогда как в южных и восточных городах менее чем за год. Львов и Ужгород возглавили рейтинг по самым большим взносам и ежемесячным платежам, тогда как самая низкая финансовая нагрузка зафиксировали в Запорожье и Николаеве.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ЛУН.

Сколько нужно накапливать на первый взнос по “єОселя” в разных регионах Украины

По данным маркетплейса, заработать на первый платеж за квартиру по "єОселя" можно в среднем за срок от 9 месяцев до более двух лет в зависимости от региона. Так, чтобы купить однокомнатную квартиру в полностью построенном доме во Львове, нужно откладывать на первый взнос 2 года и 2 месяца. В Ужгороде этот срок составляет 2 года и 1 месяц, а в Ровно — 1 год и 6 месяцев.

1,4 года нужно работать в Виннице , Луцке и Черновцах, 1,3 года — Черкассы, Житомир, Днепр. В Киеве, Полтаве и Одессе средние заработки позволят приобрести однокомнатное жилье за 1 год и 2 месяца.

Интересно, что некоторые западноукраинские города — Тернополь, Ивано-Франковск и Хмельницкий — уступили центральным по этому показателю. Заработать на первый взнос в этих городах можно уже через 1,1 год. Чернигов позволяет взять ипотеку уже через год ежемесячных доходов.

Меньше года занимает накопление на первый вклад в южных и восточных областях: 10 месяцев — Сумы, Харьков и Кропивницкий, 9 месяцев — Запорожье и Николаев.

Сумма первого взноса в разных городах Украины

Самый первый взнос нужно платить во Львове — 765 тыс. грн за однокомнатную, в Ужгороде - 686 тыс. грн

Далее ценовой рейтинг по показателю наибольшего первого взноса по “єОселя” за однокомнатную квартиру выглядит следующим образом:

Киев — 453 тыс. грн

Ровно — 431 тыс. грн

Черновцы — 391 тыс. грн

Днепр — 385 тыс. грн

Винница — 376 тыс. грн

Черкассы — 358 тыс. грн

Одесса — 351 тыс. грн

Луцк — 343 тыс. грн

Житомир — 335 тыс. грн

Тернополь — 322 тыс. грн

Ивано-Франковск — 310 тыс. грн

Хмельницкий — 308 тыс. грн

Полтава — 293 тыс. грн

Чернигов — 248 тыс. грн

Харьков — 230 тыс. грн

Сумы, Кропивницкий — 198 тыс. грн

Запорожье — 189 тыс. грн

Николаев — 181 тыс. грн

Ежемесячный платеж и процент дохода

Самый высокий ежемесячный платеж — во Львове, что составляет 23 700 грн и, по подсчетам ЛУН, достигает 79% от средней зарплаты. Чуть меньше в Ужгороде — 21 300 грн, что составляет 77% ежемесячного дохода. На третьем месте столица — 14 тыс. или 43% из зарплаты. Среди западноукраинских городов высокий ценовой показатель Ровно — 13 400 грн, то есть 53% зарплаты.

Самые низкие показатели — у Запорожья и Николаева, где придется тратить 26% ежемесячных доходов на ежемесячный ипотечный платеж. Он составляет 5860 и 5610 грн соответственно.

Напомним, во многих городах по Украине ежемесячный платеж по программе "єОселя" дешевле средней стоимости аренды квартир.