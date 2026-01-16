- Категория
В ряде городов Украины ежемесячный платеж по программе "єОселя" дешевле стоимости аренды
В некоторых городах Украины ежемесячный платеж по ипотеке в рамках государственной программы "єОселя" для однокомнатной квартиры уже стал ниже стоимости аренды. В других регионах разница между арендой и покупкой жилья существенно сократилась.
Об этом свидетельствуют данные аналитики маркетплейса недвижимости ЛУН, сообщает Delo.ua.
По словам бренд и бизнес директора ЛУН Дениса Судилковского, для большинства украинцев идея заменить аренду выплатами за собственное жилье долгое время оставалась скорее экономической фантазией.
"В основном это до сих пор фантазия — стандартные ипотечные платежи ощутимо превышают стоимость аренды. Но есть исключение —- программа "єОселя" для небольших квартир. Она имеет ряд ограничений, которые делают невозможным покупку дорогого или премиального жилья, и ориентирована на людей со стабильным доходом, немного выше стреднего. Ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру уже соразмерен с арендой, а в отдельных городах даже более выгоден”, — отмечает Судилковский.
Он также напомнил, что в госбюджете на 2026 год на программу есть "єОселя" заложено 17,1 млрд грн.
Запад Украины: покупка уже дешевле
Самое выразительное преимущество покупки жилья над арендой зафиксировано в западных регионах страны. По данным ЛУН, в большинстве городов ежемесячный платеж по "єОселя" существенно ниже арендной ставки:
- Ивано-Франковск: аренда — 15 000 грн, "єОселя" — 9 570 грн
- Луцк: 15 000 грн против 10 900 грн
- Тернополь: 11 500 грн против 6 780 грн
- Черкассы: 12 300 грн против 8 410 грн
- Винница: 14 000 грн против 10 500 грн
- Хмельницкий: 11 000 грн против 9 730 грн
Наибольший разрыв зафиксирован в Ивано-Франковске — более 5 тыс. грн в месяц в пользу покупки жилья.
Киев: почти паритет
В столице разница между арендой и ипотекой практически исчезла. Средняя арендная плата за однокомнатную квартиру в Киеве составляет около 17 000 грн, в то время как ежемесячный платеж за "єОселя" — 16 400 грн.
Центр и восток: аренда еще дешевле, но ненадолго
В центральных и восточных регионах Украины аренда пока остается финансово более выгодной, однако разрыв постепенно сокращается:
- Житомир: 11 000 грн против 12 100 грн
- Ровно: 11 000 грн против 13 600 грн
- Полтава: 11 000 грн против 13 700 грн
- Днепр: 10 000 грн против 12 000 грн
- Одесса: 10 000 грн против 10 400 грн
- Харьков: 5 000 грн против 7 140 грн
В большинстве городов разница между арендой и ипотекой уже измеряется сотнями гривен, а не тысячами.
Самые доступные платежи
Самые низкие ежемесячные ипотечные платежи по программе "єОселя" зафиксированы в городах с относительно дешевым жильем:
- Кропивницкий: аренда — 9 000 грн, естьОбитель — 5 720 грн
- Сумы: 6 000 грн против 6 130 грн
- Запорожье: 5 500 грн против 5 850 грн
- Николаев: 6 000 грн против 7 050 грн
Аналитики отмечают, что текущая динамика свидетельствует о постепенном сближении стоимости аренды и покупке жилья. При стабильном финансировании программы и сохранении рыночных трендов ипотека может стать реалистичной альтернативой аренде для все более широкого круга украинцев.
Напомним, в 2025 году 7 769 украинцев стали владельцами жилья благодаря государственной программе доступной ипотеки "еселя". Общая сумма выданных банками-партнерами кредитов на приобретение недвижимости составила почти 15 млрд грн.