В ряде городов Украины ежемесячный платеж по программе "єОселя" дешевле стоимости аренды

В некоторых городах Украины ежемесячный платеж по ипотеке в рамках государственной программы "єОселя" для однокомнатной квартиры уже стал ниже стоимости аренды. В других регионах разница между арендой и покупкой жилья существенно сократилась.

Об этом свидетельствуют данные аналитики маркетплейса недвижимости ЛУН, сообщает Delo.ua.

По словам бренд и бизнес директора ЛУН Дениса Судилковского, для большинства украинцев идея заменить аренду выплатами за собственное жилье долгое время оставалась скорее экономической фантазией.

"В основном это до сих пор фантазия — стандартные ипотечные платежи ощутимо превышают стоимость аренды. Но есть исключение —- программа "єОселя" для небольших квартир. Она имеет ряд ограничений, которые делают невозможным покупку дорогого или премиального жилья, и ориентирована на людей со стабильным доходом, немного выше стреднего. Ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру уже соразмерен с арендой, а в отдельных городах даже более выгоден”, — отмечает Судилковский.

Он также напомнил, что в госбюджете на 2026 год на программу есть "єОселя" заложено 17,1 млрд грн.

Запад Украины: покупка уже дешевле

Самое выразительное преимущество покупки жилья над арендой зафиксировано в западных регионах страны. По данным ЛУН, в большинстве городов ежемесячный платеж по "єОселя" существенно ниже арендной ставки:

Ивано-Франковск: аренда — 15 000 грн, "єОселя" — 9 570 грн

Луцк: 15 000 грн против 10 900 грн

Тернополь: 11 500 грн против 6 780 грн

Черкассы: 12 300 грн против 8 410 грн

Винница: 14 000 грн против 10 500 грн

Хмельницкий: 11 000 грн против 9 730 грн

Наибольший разрыв зафиксирован в Ивано-Франковске — более 5 тыс. грн в месяц в пользу покупки жилья.

Киев: почти паритет

В столице разница между арендой и ипотекой практически исчезла. Средняя арендная плата за однокомнатную квартиру в Киеве составляет около 17 000 грн, в то время как ежемесячный платеж за "єОселя" — 16 400 грн.

Центр и восток: аренда еще дешевле, но ненадолго

В центральных и восточных регионах Украины аренда пока остается финансово более выгодной, однако разрыв постепенно сокращается:

Житомир: 11 000 грн против 12 100 грн

Ровно: 11 000 грн против 13 600 грн

Полтава: 11 000 грн против 13 700 грн

Днепр: 10 000 грн против 12 000 грн

Одесса: 10 000 грн против 10 400 грн

Харьков: 5 000 грн против 7 140 грн

В большинстве городов разница между арендой и ипотекой уже измеряется сотнями гривен, а не тысячами.

Самые доступные платежи

Самые низкие ежемесячные ипотечные платежи по программе "єОселя" зафиксированы в городах с относительно дешевым жильем:

Кропивницкий: аренда — 9 000 грн, естьОбитель — 5 720 грн

Сумы: 6 000 грн против 6 130 грн

Запорожье: 5 500 грн против 5 850 грн

Николаев: 6 000 грн против 7 050 грн

Аналитики отмечают, что текущая динамика свидетельствует о постепенном сближении стоимости аренды и покупке жилья. При стабильном финансировании программы и сохранении рыночных трендов ипотека может стать реалистичной альтернативой аренде для все более широкого круга украинцев.

Напомним, в 2025 году 7 769 украинцев стали владельцами жилья благодаря государственной программе доступной ипотеки "еселя". Общая сумма выданных банками-партнерами кредитов на приобретение недвижимости составила почти 15 млрд грн.