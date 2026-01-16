Запланована подія 2

В ряде городов Украины ежемесячный платеж по программе "єОселя" дешевле стоимости аренды

женщина офис зеленый шарф документы
Государственная ипотека может быть выгоднее арендованного жилья / Freepik

В некоторых городах Украины ежемесячный платеж по ипотеке в рамках государственной программы "єОселя" для однокомнатной квартиры уже стал ниже стоимости аренды. В других регионах разница между арендой и покупкой жилья существенно сократилась.

Об этом свидетельствуют данные аналитики маркетплейса недвижимости ЛУН, сообщает Delo.ua.

По словам бренд и бизнес директора ЛУН Дениса Судилковского, для большинства украинцев идея заменить аренду выплатами за собственное жилье долгое время оставалась скорее экономической фантазией.

"В основном это до сих пор фантазия  стандартные ипотечные платежи ощутимо превышают стоимость аренды. Но есть исключение - программа "єОселя" для небольших квартир. Она имеет ряд ограничений, которые делают невозможным покупку дорогого или премиального жилья, и ориентирована на людей со стабильным доходом, немного выше стреднего. Ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру уже соразмерен с арендой, а в отдельных городах даже более выгоден”, — отмечает Судилковский.

Он также напомнил, что в госбюджете на 2026 год на программу есть "єОселя" заложено 17,1 млрд грн.

Запад Украины: покупка уже дешевле

Самое выразительное преимущество покупки жилья над арендой зафиксировано в западных регионах страны. По данным ЛУН, в большинстве городов ежемесячный платеж по "єОселя" существенно ниже арендной ставки:

  • Ивано-Франковск: аренда — 15 000 грн, "єОселя" — 9 570 грн
  • Луцк: 15 000 грн против 10 900 грн
  • Тернополь: 11 500 грн против 6 780 грн
  • Черкассы: 12 300 грн против 8 410 грн
  • Винница: 14 000 грн против 10 500 грн
  • Хмельницкий: 11 000 грн против 9 730 грн

Наибольший разрыв зафиксирован в Ивано-Франковске  более 5 тыс. грн в месяц в пользу покупки жилья.

Киев: почти паритет

В столице разница между арендой и ипотекой практически исчезла. Средняя арендная плата за однокомнатную квартиру в Киеве составляет около 17 000 грн, в то время как ежемесячный платеж за "єОселя"  16 400 грн.

Центр и восток: аренда еще дешевле, но ненадолго

В центральных и восточных регионах Украины аренда пока остается финансово более выгодной, однако разрыв постепенно сокращается:

  • Житомир: 11 000 грн против 12 100 грн
  • Ровно: 11 000 грн против 13 600 грн
  • Полтава: 11 000 грн против 13 700 грн
  • Днепр: 10 000 грн против 12 000 грн
  • Одесса: 10 000 грн против 10 400 грн
  • Харьков: 5 000 грн против 7 140 грн

В большинстве городов разница между арендой и ипотекой уже измеряется сотнями гривен, а не тысячами.

Самые доступные платежи

Самые низкие ежемесячные ипотечные платежи по программе "єОселя" зафиксированы в городах с относительно дешевым жильем:

  • Кропивницкий: аренда — 9 000 грн, естьОбитель — 5 720 грн
  • Сумы: 6 000 грн против 6 130 грн
  • Запорожье: 5 500 грн против 5 850 грн
  • Николаев: 6 000 грн против 7 050 грн

Аналитики отмечают, что текущая динамика свидетельствует о постепенном сближении стоимости аренды и покупке жилья. При стабильном финансировании программы и сохранении рыночных трендов ипотека может стать реалистичной альтернативой аренде для все более широкого круга украинцев.

Напомним, в 2025 году 7 769 украинцев стали владельцами жилья благодаря государственной программе доступной ипотеки "еселя". Общая сумма выданных банками-партнерами кредитов на приобретение недвижимости составила почти 15 млрд грн.

Автор:
Ярослава Тюпка