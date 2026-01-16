У низці міст України щомісячний платіж за програмою “єОселя” дешевший за вартість оренди

У деяких містах України щомісячний платіж за іпотекою в межах державної програми “єОселя” для однокімнатної квартири вже став нижчим за вартість оренди. В інших регіонах різниця між орендою та купівлею житла суттєво скоротилася.

Про це свідчать дані аналітики маркетплейсу нерухомості ЛУН, повідомляє Delo.ua.

За словами бренд та бізнес директора ЛУН Дениса Суділковського, для більшості українців ідея замінити орендну плату виплатами за власне житло тривалий час залишалася радше економічною фантазією.

“Здебільшого це й досі фантазія — стандартні іпотечні платежі відчутно перевищують вартість оренди. Але є виняток — програма “єОселя” для невеликих квартир. Вона має низку обмежень, що унеможливлюють купівлю дорогого або преміального житла, і орієнтована на людей зі стабільним, трохи вищим за середній доходом та бажанням “закорінитися” в Україні. Для них щомісячний платіж за однокімнатну квартиру вже співрозмірний з орендою, а в окремих містах навіть вигідніший”, — зазначає Суділковський.

Він також нагадав, що у держбюджеті на 2026 рік на програму єОселя закладено 17,1 млрд грн.

Захід України: купівля вже дешевша

Найвиразніша перевага купівлі житла над орендою зафіксована у західних регіонах країни. За даними ЛУН, у більшості міст щомісячний платіж за “єОселею” суттєво нижчий за орендну ставку:

Івано-Франківськ: оренда — 15 000 грн, єОселя — 9 570 грн

Луцьк: 15 000 грн проти 10 900 грн

Тернопіль: 11 500 грн проти 6 780 грн

Черкаси: 12 300 грн проти 8 410 грн

Вінниця: 14 000 грн проти 10 500 грн

Хмельницький: 11 000 грн проти 9 730 грн

Найбільший розрив зафіксовано в Івано-Франківську — понад 5 тис. грн на місяць на користь купівлі житла.

Київ: майже паритет

У столиці різниця між орендою та іпотекою практично зникла. Середня орендна плата за однокімнатну квартиру в Києві становить близько 17 000 грн, тоді як щомісячний платіж за “єОселею” — 16 400 грн.

Центр і схід: оренда ще дешевша, але ненадовго

У центральних та східних регіонах України оренда поки що залишається фінансово вигіднішою, однак розрив поступово скорочується:

Житомир: 11 000 грн проти 12 100 грн

Рівне: 11 000 грн проти 13 600 грн

Полтава: 11 000 грн проти 13 700 грн

Дніпро: 10 000 грн проти 12 000 грн

Одеса: 10 000 грн проти 10 400 грн

Харків: 5 000 грн проти 7 140 грн

У більшості цих міст різниця між орендою та іпотекою вже вимірюється сотнями гривень, а не тисячами.

Найдоступніші платежі

Найнижчі щомісячні іпотечні платежі за програмою “єОселя” зафіксовані в містах із відносно дешевим житлом:

Кропивницький: оренда — 9 000 грн, єОселя — 5 720 грн

Суми: 6 000 грн проти 6 130 грн

Запоріжжя: 5 500 грн проти 5 850 грн

Миколаїв: 6 000 грн проти 7 050 грн

Аналітики зазначають, що поточна динаміка свідчить про поступове зближення вартості оренди та купівлі житла. За умови стабільного фінансування програми та збереження ринкових трендів, іпотека може стати реалістичною альтернативою оренді для дедалі ширшого кола українців.

Нагадаємо, у 2025 році 7 769 українців стали власниками житла завдяки державній програмі доступної іпотеки “єОселя”. Загальна сума виданих банками-партнерами кредитів для придбання нерухомості склала майже 15 млрд грн.