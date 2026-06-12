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В Украине утвердили стратегию развития промышленности к 2056 году

Добыча ископаемых
В Украине утвердили стратегию развития промышленности к 2056 году / Depositphotos

Кабинет Министров Украины принял Стратегию развития отраслей промышленности на основе полезных ископаемых и компонентов стратегического и критического значения на период до 2056 года. Одновременно члены правительства утвердили операционный план конкретных мер по ее реализации на ближайшие три года — в течение 2026–2028 годов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Принятый документ закладывает долгосрочные подходы к развитию отечественного промышленного сектора и создает условия для отказа чисто сырьевой модели в пользу создания производств с высокой добавленной стоимостью.

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Егора Перелыгина, стратегия задает четкую траекторию развития и позволит лучше приоритезировать ключевые направления, требующие привлечения иностранного капитала, новых технологий и долгосрочных контрактов.

Ключевые направления и решение системных проблем

Новая правительственная программа призвана устранить хронические проблемы промышленного сектора, среди которых устаревшие геологические данные, длительные разрешительные процедуры, кадровый голод и инфраструктурные барьеры.

План действий базируется на четырех главных ориентирах:

  • Инвестиционные проекты: ускорение запусков и реализации промышленных объектов в области добычи и переработки критического сырья.
  • Мировые рынки: полноценная интеграция украинского бизнеса в глобальные цепи поставок стратегических материалов для снижения рисков их дефицита.
  • Конкурентоспособность: оптимизация внутренних издержек предприятий, модернизация логистической инфраструктуры, финансирование инноваций и развитие кадрового потенциала.
  • Циркулярная экономика: извлечение и повторная переработка полезных материалов непосредственно из имеющихся хвостохранилищ и накопленных отходов горнодобывающей и металлургической отраслей.

Документ совместно готовили специалисты профильного министерства и эксперты DiXi Group. Работа велась во исполнение общего Плана приоритетных действий Правительства, а также международных обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Ожидается, что реализация заложенных шагов усилит общую экономическую устойчивость государства при восстановлении.

Напомним, Кабмин утвердил Экспортную стратегию до 2030 года. С ее помощью объемы внешней торговли хотят увеличить до 85 миллиардов долларов. Документ определяет развитие экспорта в условиях войны и послевоенного восстановления, ставя за главную цель постепенный переход к модели роста из-за полного отказа от вывоза необработанного сырья.

Автор:
Максим Кольц