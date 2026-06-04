Не зерно: украинские аграрии уже экспортируют больше продуктов переработки, чем сырья

43% украинского аграрного экспорта все еще составляет сырьевая продукция, но уже 57% — это продукты переработки. За последние годы эта доля выросла на 10%.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев на конференции GRAIN UKRAINE.

По словам чиновника, хотя сырьевая составляющая все еще остается значительной, положительные изменения происходят даже в нынешних сверхсложных условиях. Однако стратегически Украина не сможет долго конкурировать по цене или объему с такими странами, как Бразилия или Аргентина. Они имеют больше земельных ресурсов, более легкий логистический доступ к океану, что снижает транспортные расходы, и отсутствие смежных рисков безопасности, которые будут сохраняться и после наступления мира.

Инновации как главное конкурентное преимущество

Алексей Соболев подчеркнул, что будущее конкурентное преимущество Украины заключается не в масштабах поставок, а в адаптивности, инновациях и более быстром приспособлении к вызовам, что должно стимулировать дальнейшее развитие пищевой промышленности и перерабатывающего сектора.

Ключевые технологические показатели украинских производителей:

Цифровизация производства: уже 37% украинских производителей активно используют в своей деятельности спутниковый и дроновый мониторинг.

Лидерство в Европе: по отдельным технологическим позициям Украина пока демонстрирует показатели, которые лучше среднего уровня в Европейском Союзе, а в некоторых направлениях даже удерживает лидерские позиции.

Министр подытожил, что именно гибкий технологический сектор, способный перерабатывать весь объем производимого в стране пищевого сырья и оперативно реагировать на запросы мировых рынков, станет главным стратегическим преимуществом Украины в 2030 году. Все необходимые условия и потенциал для реализации этого сценария у государства уже есть.

Напомним, что Украина обновит аграрные стандарты под требования ЕС до конца 2028 года. Наша страна продолжает системную адаптацию аграрного сектора к европейским нормам, обеспечивая поэтапный переход без потери конкурентоспособности для отечественных фермеров. В то же время, соответствие этим строгим стандартам уже открывает для украинских товаров с высокой добавленной стоимостью новые перспективные мировые рынки сбыта.