Крупнейший покупатель украинской пшеницы начал переговоры по импорту зерна из Польши

Египет и Польша провели переговоры по расширению сотрудничества в агропромышленном комплексе. Главными темами встречи явилось увеличение поставок польской пшеницы, а также наращивание торговли мясом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Latifundist.

Переговоры состоялись между министром снабжения Египта Шерифом Фаруком и польской делегацией во главе с заместителем министра сельского хозяйства и развития села Малгожатой Громадской.

Каир рассматривает активизацию закупок польского зерна как один из ключевых элементов своей долгосрочной стратегии по диверсификации источников импорта продовольствия.

Кроме непосредственной торговли товарами стороны обсудили масштабное инвестиционное и технологическое партнерство. В частности, речь шла о совместных проектах в строительстве современных зерновых силосов и передаче европейских технологий для увеличения внутренних мощностей хранения в Египте, что существенно сократит потери урожая во время логистики.

В Варшаве официально назвали Египет своим стратегическим партнером на Ближнем Востоке и в Африке и подтвердили высокий интерес к расширению не только торговых завязок, но и капиталовложений.

Следует отметить, что попытки Каира найти дополнительных поставщиков происходят на фоне его тесного сотрудничества с Киевом, ведь Египет стабильно остается самым большим покупателем украинской пшеницы.

По итогам июля-мая 2025/26 маркетингового года эта арабская республика импортировала рекордные 3,75 миллиона тонн пшеницы из Украины, что обеспечило ей долю в 30,2% всего общего украинского экспорта этой культуры.

Напомним, за период с 1 по 22 октября 2025 г. крупнейшим покупателем украинского зерна стал Египет, а в структуре экспорта наблюдалось доминирование пшеницы. В общей сложности пришлось 23,3% от общей стоимости экспорта зерновых.

В прошлом году почти все основные импортеры снизили закупку украинской пшеницы, за исключением Египта, который повысил объемы импорта почти вдвое – до 699 тыс. тонн и стал самым большим покупателем на старте нового сезона.