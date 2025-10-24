- Категория
Египет стал основным импортером украинского зерна в октябре
За период с 1 по 22 октября 2025 г. крупнейшим покупателем украинского зерна стал Египет, а в структуре экспорта наблюдалось доминирование пшеницы. В общей сложности пришлось 23,3% от общей стоимости экспорта зерновых.
Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Latifundist.
Согласно данным ГУ "Институт "Украгропромпроизводительности", в Египет отгрузили 410 тыс. тонн пшеницы.
На втором месте находится Алжир с долей 13,7% (240,6 тыс. тонн пшеницы). В пятерку лидеров также вошли Турция (9,1%, 159,4 тыс. тонн ячменя и кукурузы), Индонезия (7,7%, 135,9 тыс. тонн пшеницы) и Италия (7,0%, 122,2 тыс. тонн кукурузы).
Структура экспорта по культурам
Анализ экспорта отдельных культур показал, что Египет является безоговорочным лидером в сегменте пшеницы, тогда как Италия и Турция доминируют в покупке кукурузы и ячменя соответственно.
Пшеница
- Египет - 34% (384,2 тыс. т, средняя цена $219,2/т);
- Алжир - 21,3% (240,6 тыс. т, $213,6/т);
- Индонезия - 11,9% (134,4 тыс. т, $211/т);
- Йемен - 7,3% (82,2 тыс. т, $224,4/т);
- Бангладеш - 4,8% (54,5 тыс. т, $208,7/т).
Ячмень
- Турция - 30,6% (51,7 тыс. т, $229,2/т);
- Ливия - 27,9% (47,1 тыс. т, $227,2/т);
- Ирак - 18,6% (31,4 тыс. т, $229,5/т);
- Кипр - 9,6% (16,2 тыс. т, $224,8/т);
- Ливан - 6,8% (11,4 тыс. т, $226,1/т).
Кукуруза
- Италия - 27,3% (120,9 тыс. т, $206,6/т);
- Республика Корея - 21% (92,8 тыс. т, $205,3/т);
- Турция - 15,8% (70 тыс. т, $210,2/т);
- Испания - 10,5% (46,4 тыс. т, $211/т);
- Египет - 5,8% (25,7 тыс. т, $209,7/т).
Напомним, почти все основные импортеры снизили закупку украинской пшеницы, за исключением Египта, который повысил объемы импорта почти вдвое – до 699 тыс. тонн и стал самым большим покупателем на старте нового сезона.