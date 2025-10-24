Египет стал основным импортером украинского зерна в октябре

За период с 1 по 22 октября 2025 г. крупнейшим покупателем украинского зерна стал Египет, а в структуре экспорта наблюдалось доминирование пшеницы. В общей сложности пришлось 23,3% от общей стоимости экспорта зерновых.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Latifundist.

Согласно данным ГУ "Институт "Украгропромпроизводительности", в Египет отгрузили 410 тыс. тонн пшеницы.

На втором месте находится Алжир с долей 13,7% (240,6 тыс. тонн пшеницы). В пятерку лидеров также вошли Турция (9,1%, 159,4 тыс. тонн ячменя и кукурузы), Индонезия (7,7%, 135,9 тыс. тонн пшеницы) и Италия (7,0%, 122,2 тыс. тонн кукурузы).

Структура экспорта по культурам

Анализ экспорта отдельных культур показал, что Египет является безоговорочным лидером в сегменте пшеницы, тогда как Италия и Турция доминируют в покупке кукурузы и ячменя соответственно.

Пшеница

Египет - 34% (384,2 тыс. т, средняя цена $219,2/т);

Алжир - 21,3% (240,6 тыс. т, $213,6/т);

Индонезия - 11,9% (134,4 тыс. т, $211/т);

Йемен - 7,3% (82,2 тыс. т, $224,4/т);

Бангладеш - 4,8% (54,5 тыс. т, $208,7/т).

Ячмень

Турция - 30,6% (51,7 тыс. т, $229,2/т);

Ливия - 27,9% (47,1 тыс. т, $227,2/т);

Ирак - 18,6% (31,4 тыс. т, $229,5/т);

Кипр - 9,6% (16,2 тыс. т, $224,8/т);

Ливан - 6,8% (11,4 тыс. т, $226,1/т).

Кукуруза

Италия - 27,3% (120,9 тыс. т, $206,6/т);

Республика Корея - 21% (92,8 тыс. т, $205,3/т);

Турция - 15,8% (70 тыс. т, $210,2/т);

Испания - 10,5% (46,4 тыс. т, $211/т);

Египет - 5,8% (25,7 тыс. т, $209,7/т).

Напомним, почти все основные импортеры снизили закупку украинской пшеницы, за исключением Египта, который повысил объемы импорта почти вдвое – до 699 тыс. тонн и стал самым большим покупателем на старте нового сезона.