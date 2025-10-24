- Категорія
Єгипет став основним імпортером українського зерна у жовтні
За період з 1 по 22 жовтня 2025 року найбільшим покупцем українського зерна став Єгипет, а в структурі експорту спостерігалося домінування пшениці. Загалом припало 23,3% від загальної вартості експорту зернових.
Як інформує Delo.ua про це пише Latifundist.
Згідно з даними ДУ "Інститут "Украгропромпродуктивність", до Єгипу відвантажили 410 тис. тонн пшениці.
На другому місці знаходиться Алжир із часткою 13,7% (240,6 тис. тонн пшениці). До п'ятірки лідерів також увійшли Туреччина (9,1%, 159,4 тис. тонн ячменю та кукурудзи), Індонезія (7,7%, 135,9 тис. тонн пшениці) та Італія (7,0%, 122,2 тис. тонн кукурудзи).
Структура експорту за культурами
Аналіз експорту окремих культур показав, що Єгипет є беззаперечним лідером у сегменті пшениці, тоді як Італія та Туреччина домінують у купівлі кукурудзи та ячменю відповідно.
Пшениця
- Єгипет — 34% (384,2 тис. т, середня ціна $219,2/т);
- Алжир — 21,3% (240,6 тис. т, $213,6/т);
- Індонезія — 11,9% (134,4 тис. т, $211/т);
- Ємен — 7,3% (82,2 тис. т, $224,4/т);
- Бангладеш — 4,8% (54,5 тис. т, $208,7/т).
Ячмінь
- Туреччина — 30,6% (51,7 тис. т, $229,2/т);
- Лівія — 27,9% (47,1 тис. т, $227,2/т);
- Ірак — 18,6% (31,4 тис. т, $229,5/т);
- Кіпр — 9,6% (16,2 тис. т, $224,8/т);
- Ліван — 6,8% (11,4 тис. т, $226,1/т).
Кукурудза
- Італія — 27,3% (120,9 тис. т, $206,6/т);
- Республіка Корея — 21% (92,8 тис. т, $205,3/т);
- Туреччина — 15,8% (70 тис. т, $210,2/т);
- Іспанія — 10,5% (46,4 тис. т, $211/т);
- Єгипет — 5,8% (25,7 тис. т, $209,7/т).
Нагадаємо, майже усі основні імпортери знизили закупівлю української пшениці, за винятком Єгипту, який підвищив обсяги імпорту майже вдвічі – до 699 тис. тонн та став найбільшим покупцем на старті нового сезону.