Найбільший покупець української пшениці розпочав переговори про імпорт зерна з Польщі

Єгипет і Польща провели переговори щодо розширення співпраці в агропромисловому комплексі. Головними темами зустрічі стало збільшення поставок польської пшениці, а також нарощування торгівлі м'ясом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Latifundist.

Переговори відбулися між міністром постачання Єгипту Шеріфом Фаруком та польською делегацією на чолі із заступницею міністра сільського господарства та розвитку села Малгожатою Громадзькою.

Каїр розглядає активізацію закупівель польського збіжжя як один із ключових елементів своєї довгострокової стратегії з диверсифікації джерел імпорту продовольства.

Окрім безпосередньої торгівлі товарами, сторони обговорили масштабне інвестиційне та технологічне партнерство. Зокрема, йшлося про спільні проєкти у будівництві сучасних зернових силосів та передачу європейських технологій для збільшення внутрішніх потужностей зберігання в Єгипті, що має суттєво скоротити втрати врожаю під час логістики.

У Варшаві офіційно назвали Єгипет своїм стратегічним партнером на Близькому Сході та в Африці й підтвердили високу зацікавленість у розширенні не лише торговельних зав'язків, а й капіталовкладень.

Варто зазначити, що спроби Каїра знайти додаткових постачальників відбуваються на тлі його тісної співпраці з Києвом, адже Єгипет стабільно залишається найбільшим покупцем української пшениці.

За підсумками липня–травня 2025/26 маркетингового року ця арабська республіка імпортувала рекордні 3,75 мільйона тонн пшениці з України, що забезпечило їй частку у 30,2% від усього загального українського експорту цієї культури.

Нагадаємо, за період з 1 по 22 жовтня 2025 року найбільшим покупцем українського зерна став Єгипет, а в структурі експорту спостерігалося домінування пшениці. Загалом припало 23,3% від загальної вартості експорту зернових.

Торік майже усі основні імпортери знизили закупівлю української пшениці, за виняткомЄгипту, який підвищив обсяги імпорту майже вдвічі – до 699 тис. тонн та став найбільшим покупцем на старті нового сезону.