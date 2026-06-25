- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Джипинг в заповедниках под особым контролем: Минэкономики усиливает надзор
Министерство экономики поручило Государственной экологической инспекции и администрациям национальных парков усилить контроль за случаями джипинга на территориях природно-заповедного фонда.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.
Заповедники под защитой
Государственная экологическая инспекция и администрации национальных природных парков получили поручение активизировать рейдовые проверки, оперативно реагировать на обращения граждан и проверять все сообщения о незаконном движении внедорожников в природоохранных зонах, в частности, информацию, обнародованную в социальных сетях.
В ведомстве отмечают, что джипинг в природных ландшафтах, особенно в горной местности и вблизи водоемов, наносит значительный ущерб окружающей среде. Движение тяжелой техники разрушает почвенный и растительный покров, вызывает эрозию склонов, загрязнение и заиление водоемов, а также нарушает естественные среды обитания диких животных. Наиболее уязвимыми к такому воздействию остаются высокогорные территории, болота и озерные экосистемы.
В Министерстве экономики подчеркивают, что даже одноразовый заезд внедорожника на заповедную территорию может повлечь за собой последствия, на устранение которых природе понадобятся десятки лет. В некоторых случаях такие изменения необратимы.
За нарушение природоохранного законодательства предусмотрена дисциплинарная, административная, гражданская или уголовная ответственность в соответствии с Законом Украины "О природно-заповедном фонде Украины".
Правительство призывает граждан ответственно относиться к природным территориям и сообщать о случаях незаконного джипинга, ведь сохранение уникальных экосистем является важным условием экологической безопасности страны.
Напомним, ранее украинские компании получили возможность зарабатывать на сокращении выбросов в рамках программы ООН. Отечественный бизнес сможет привлекать прямые частные инвестиции через обновленный международный механизм торговли квотами на выбросы.