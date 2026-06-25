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Джипинг в заповедниках под особым контролем: Минэкономики усиливает надзор

лес
Экоинспекция и нацпарки усиливают рейды против джипинга / ГП "Леса Украины"

Министерство экономики поручило Государственной экологической инспекции и администрациям национальных парков усилить контроль за случаями джипинга на территориях природно-заповедного фонда.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Заповедники под защитой

Государственная экологическая инспекция и администрации национальных природных парков получили поручение активизировать рейдовые проверки, оперативно реагировать на обращения граждан и проверять все сообщения о незаконном движении внедорожников в природоохранных зонах, в частности, информацию, обнародованную в социальных сетях.

В ведомстве отмечают, что джипинг в природных ландшафтах, особенно в горной местности и вблизи водоемов, наносит значительный ущерб окружающей среде. Движение тяжелой техники разрушает почвенный и растительный покров, вызывает эрозию склонов, загрязнение и заиление водоемов, а также нарушает естественные среды обитания диких животных. Наиболее уязвимыми к такому воздействию остаются высокогорные территории, болота и озерные экосистемы.

В Министерстве экономики подчеркивают, что даже одноразовый заезд внедорожника на заповедную территорию может повлечь за собой последствия, на устранение которых природе понадобятся десятки лет. В некоторых случаях такие изменения необратимы.

За нарушение природоохранного законодательства предусмотрена дисциплинарная, административная, гражданская или уголовная ответственность в соответствии с Законом Украины "О природно-заповедном фонде Украины".

Правительство призывает граждан ответственно относиться к природным территориям и сообщать о случаях незаконного джипинга, ведь сохранение уникальных экосистем является важным условием экологической безопасности страны.

Напомним, ранее украинские компании получили возможность зарабатывать на сокращении выбросов в рамках программы ООН. Отечественный бизнес сможет привлекать прямые частные инвестиции через обновленный международный механизм торговли квотами на выбросы.

Автор:
Ольга Опенько