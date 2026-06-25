Джипінг у заповідниках під особливим контролем: Мінекономіки посилює нагляд

Міністерство економіки доручило Державній екологічній інспекції та адміністраціям національних природних парків посилити контроль за випадками джипінгу на територіях природно-заповідного фонду.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Заповідники під захистом

Державна екологічна інспекція та адміністрації національних природних парків отримали доручення активізувати рейдові перевірки, оперативно реагувати на звернення громадян і перевіряти всі повідомлення про незаконний рух позашляховиків у природоохоронних зонах, зокрема інформацію, оприлюднену в соціальних мережах.

У відомстві наголошують, що джипінг у природних ландшафтах, особливо в гірській місцевості та поблизу водойм, завдає значної шкоди довкіллю. Рух важкої техніки руйнує ґрунтовий і рослинний покрив, спричиняє ерозію схилів, забруднення та замулення водойм, а також порушує природні місця існування диких тварин. Найбільш вразливими до такого впливу залишаються високогірні території, болота та озерні екосистеми.

У Міністерстві економіки підкреслюють, що навіть одноразовий заїзд позашляховика на заповідну територію може спричинити наслідки, на усунення яких природі знадобляться десятки років. У деяких випадках такі зміни є незворотними.

За порушення природоохоронного законодавства передбачена дисциплінарна, адміністративна, цивільна або кримінальна відповідальність відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України".

Уряд закликає громадян відповідально ставитися до природних територій та повідомляти про випадки незаконного джипінгу, адже збереження унікальних екосистем є важливою умовою екологічної безпеки країни.

Нагадаємо, раніше українські компанії отримали можливість заробляти на скороченні викидіву межах програми від ООН. Вітчизняний бізнес зможе залучати прямі приватні інвестиції через оновлений міжнародний механізм торгівлі квотами на викиди.