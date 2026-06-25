30 тисяч голів на рік: на Полтавщині планують добудувати свинокомплекс

Фермерське господарство "Ваці" планує завершити будівництво свинокомплексу із замкнутим виробничим циклом у Терешківській громаді Полтавської області. Новий проєкт передбачає одночасне утримання свиней різних вікових груп, зведення силосів і власних очисних споруд.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Latifundist.

Деталі проєкту

Потужність підприємства становитиме 30 тис. свиней на рік із маточним поголів'ям 1260 продуктивних свиноматок. Розрахунки передбачають, що одночасно на комплексі перебуватимуть 16 254 свині різних вікових груп, що дорівнює 6260 голів у перерахунку на дорослих тварин.

Виробничий об'єкт розбудовуватимуть у дві черги. До переліку об'єктів першої черги зокрема ввійшли:

адміністративний корпус;

три свинарники;

14 силосів для зберігання кормів;

санбойня;

сепараторна станція;

артезіанська свердловина;

трансформаторна підстанція.

Під час другої черги на території збудують ще два свинарники та п'ять силосів для кормів.

Зазначається, що господарство у 2025 році придбало об'єкт незавершеного будівництва, загальна готовність якого становила 67,5%. Через це частина запланованих споруд першої черги вже перебуває на різних стадіях зведення.

Про "Ваці"

Фермерське господарство "Ваці" — це група компаній сімейного типу та агропідприємство, розташоване в селі Ваці Полтавської області. Господарства засноване у 2011 році, спеціалізується на вирощуванні зернових, олійних та кормових культур (має земельний банк близько 2 500 га), а також на промисловому розведенні свиней.

До групи входять елеватори "ДиканькаМлин" та комбікормовий завод "Комбікорм-Полтава". Продукція експортується до країн ЄС, Близького Сходу та Азії.

За даними YouControl, кінцевими бенефіціарними власниками ФК "Ваці" є Євгеній та Оксана Мартиненко.

Раніше повідомлялося, що агрохолдинг KSG Agro інвестує понад 25 млн грн у створення автономної системи водопостачання для свинокомплексу в Дніпропетровській області.