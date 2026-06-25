Один із найбільших виробників свинини в Україні вкладає 25 млн грн у водозабезпечення

Агрохолдинг KSG Agro інвестує понад 25 млн грн у створення автономної системи водопостачання для свинокомплексу в Дніпропетровській області. Завдяки модернізації насосної станції та оновленню інфраструктури підприємство планує повністю забезпечувати себе водою з власних джерел уже до кінця 2026 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу агрохолдінгу.

Проєкт автономного водопостачання

Агрохолдинг KSG Agro інвестує понад 25 млн грн у створення автономної системи водопостачання для одного зі своїх свинокомплексів у Дніпропетровській області. Реалізувати проєкт компанія планує до кінця 2026 року, що дасть змогу підприємству повністю перейти на забезпечення водою з власних джерел та зменшити залежність від зовнішньої інфраструктури.

У межах проєкту передбачено реконструкцію та модернізацію насосної станції №10, яка здійснює забір води з каналу "Дніпро - Кривий Ріг". Також планується оновлення трубопроводів, встановлення нового насосного обладнання та впровадження автоматизованих систем обліку й цифрового управління водорозподілом.

У компанії зазначають, що модернізація дозволить гарантувати стабільне водопостачання виробничих потужностей, скоротити втрати водних ресурсів та оптимізувати операційні витрати. За попередніми оцінками, інвестиції можуть окупитися протягом трьох-чотирьох років.

Важливим етапом реалізації ініціативи стало створення організації водокористувачів "Нива", яка об'єднала 189 землевласників і землекористувачів регіону. В її управління передано меліоративну мережу площею 1052 га — одну з найбільших у Дніпропетровській області.

Про свинокомплекс та KSG Agro

Необхідність інвестицій у власне водозабезпечення пов'язана з високими потребами виробництва. За даними KSG Agro, свинокомплекс щомісяця споживає близько 20 тис. кубометрів води, тому надійне та незалежне водопостачання є критично важливим для безперебійної роботи підприємства.

KSG Agro належить до найбільших виробників свинини в Україні та входить до топ-5 галузі. Агрохолдинг працює за вертикально інтегрованою моделлю: окрім свинарства, компанія займається вирощуванням, зберіганням, переробкою та продажем зернових і олійних культур.

Земельний банк холдингу в Дніпропетровській та Херсонській областях становить близько 21 тис. га. Компанія також є публічною — її акції котируються на Варшавській фондовій біржі.

Нагадаємо, в Україні подорожчання кормів, оплати праці та енергоресурсів на тлі падіння цін посилило фінансовий тиск на свинарські господарства наприкінці минулого року, змушуючи виробників скорочувати або переглядати свою діяльність.