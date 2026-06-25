Один из крупнейших производителей свинины в Украине вкладывает 25 млн грн в водоснабжение

Агрохолдинг KSG Agro инвестирует более 25 млн грн в создание автономной системы водоснабжения для свинокомплекса в Днепропетровской области. Благодаря модернизации насосной станции и обновлению инфраструктуры предприятие планирует полностью снабжать себя водой из собственных источников уже до конца 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу агрохолдинга.

Проект автономного водоснабжения

Агрохолдинг KSG Agro инвестирует более 25 млн. грн. в создание автономной системы водоснабжения для одного из своих свинокомплексов в Днепропетровской области. Реализовать проект компания планирует до конца 2026 года, что позволит предприятию полностью перейти на водоснабжение из собственных источников и уменьшить зависимость от внешней инфраструктуры.

В рамках проекта предусмотрена реконструкция и модернизация насосной станции №10, которая осуществляет забор воды из канала "Днепр - Кривой Рог". Также планируется обновление трубопроводов, установка нового насосного оборудования и внедрение автоматизированных систем учета и цифрового управления водораспределением.

В компании отмечают, что модернизация позволит обеспечить стабильное водоснабжение производственных мощностей, сократить потери водных ресурсов и оптимизировать операционные расходы. По предварительным оценкам, инвестиции могут окупиться в течение трех-четырех лет.

Важным этапом реализации инициативы стало создание организации водопользователей "Нива", объединившей 189 землевладельцев и землепользователей региона. В ее управление передана мелиоративная сеть площадью 1052 га — одна из самых больших в Днепропетровской области.

О свинокомплексе и KSG Agro

Необходимость инвестиций в собственное водоснабжение связана с высокими потребностями производства. По данным KSG Agro, свинокомплекс ежемесячно потребляет около 20 тыс. кубометров воды, поэтому надежное и независимое водоснабжение является критически важным для бесперебойной работы предприятия.

KSG Agro принадлежит к крупнейшим производителям свинины в Украине и входит в топ-5 отрасли. Агрохолдинг работает по вертикально интегрированной модели: кроме свиноводства, компания занимается выращиванием, хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур.

Земельный банк холдинга в Днепропетровской и Херсонской областях составляет около 21 тыс. га. Компания также публичная — ее акции котируются на Варшавской фондовой бирже.

Напомним, в Украине подорожание кормов, оплаты труда и энергоресурсов на фоне падения цен усилило финансовое давление на свиноводческие хозяйства в конце прошлого года, заставляя производителей сокращать или пересматривать свою деятельность.