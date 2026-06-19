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Закупочные цены на свиней живым весом на 22-28 июня 2026 года

свиньи
Какие цены на свиней живым весом в Украине

Delo.ua   сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 22-28 июня 2026 года. Прогноз предоставили специалисты   Ассоциации "Мясной отрасли".

Прогнозируется, что цена свиней упадет до уровня 70-71 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Цены заготовки весной колебались в пределах 80–82 грн/кг, а средневзвешенная рыночная отметка на 1 апреля составила 80,6 грн/кг.

Представители мясоперерабатывающей отрасли отмечают, что уровень предложения отвечает текущей торговой активности.

Фото 2 — Закупочные цены на свиней живым весом на 22-28 июня 2026 года

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,50 евро/кг (77,73 грн/кг), на полутуше свиноматок – 0,63 евро/кг (32,65 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней – 4,27 злотых/кг (51,75 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 3,70 – 5,00 злотых/кг (45,09 – 60,60 грн/кг).

Фото 3 — Закупочные цены на свиней живым весом на 22-28 июня 2026 года
Средненедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада). Источник: Евростат

Динамика цен в мире:

  • 1,61 (-1%) €/кг в ЕС;
  • 1,07 (-5%) €/кг в Бразилии;
  • 1,85 (+4%) €/кг в США;
  • 1,34 (+1%) €/кг в Канаде.

Динамика на ведущих мировых рынках остается неоднородной: страны Латинской Америки демонстрируют сокращение показателей, Канада – рост, а рынки США и ЕС сохраняют стабильность.

Автор:
Светлана Манько