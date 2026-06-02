Цены на свинину под давлением: импорт больше не сдерживает подорожание

За первые четыре месяца 2026 года Украина импортировала 13,2 тыс. тонн свинины, что в три раза больше, чем годом ранее. Рост закупок связан не с увеличением потребления, а с дефицитом предложения на внутреннем рынке после вспышек африканской чумы свиней в 2024-2025 годах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ассоциацию "Мясной отрасли".

Украина уже не покрывает спрос на свинину

Основными поставщиками свинины в Украину остаются Дания, Польша и Германия.

Эксперты отмечают, что импорт некоторое время сдерживал рост цен на свинину на внутреннем рынке. Однако этот эффект постепенно теряет силу из-за удорожания мяса на мировых рынках. Дополнительным фактором является переориентация украинских производителей птицы на экспорт в страны ЕС, что сокращает предложение мясной продукции внутри страны.

В то же время, себестоимость производства свинины в Украине остается одной из самых низких в Европе - менее 1 евро за килограмм против более 2 евро в странах ЕС. Тем не менее, украинские производители уже около двух десятилетий не могут полностью обеспечить внутренний спрос, из-за чего 10-30% потребления покрывается за счет импорта.

Одной из ключевых проблем отрасли остается африканская чума свиней (АЧС), распространяющаяся в Украине с 2012 года. В Ассоциации мясной отрасли отмечают, что нерешенный вопрос борьбы с заболеванием может усложнить евроинтеграционные процессы. Несмотря на наличие вакцины, решение о ее применении на государственном уровне до сих пор не принято.

По оценкам ассоциации, развитие отрасли свиноводства способно приносить Украине от 6 до 12 млрд евро добавленной стоимости ежегодно.

Напомним, в Украине подорожание кормов, оплаты труда и энергоресурсов на фоне падения цен усилило финансовое давление на свиноводческие хозяйства в конце прошлого года, заставляя производителей сокращать или пересматривать свою деятельность.