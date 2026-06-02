Ціни на свинину під тиском: імпорт більше не стримує подорожчання

За перші чотири місяці 2026 року Україна імпортувала 13,2 тис. тонн свинини, що втричі більше, ніж роком раніше. Зростання закупівель пов'язане не зі збільшенням споживання, а з дефіцитом пропозиції на внутрішньому ринку після спалахів африканської чуми свиней у 2024-2025 роках.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на асоціацію "М’ясної галузі".

Україна вже не покриває попит на свинину

Основними постачальниками свинини в Україну залишаються Данія, Польща та Німеччина.

Експерти зазначають, що імпорт певний час стримував зростання цін на свинину на внутрішньому ринку. Однак цей ефект поступово втрачає силу через подорожчання м'яса на світових ринках. Додатковим фактором є переорієнтація українських виробників птиці на експорт до країн ЄС, що скорочує пропозицію м'ясної продукції всередині країни.

Водночас собівартість виробництва свинини в Україні залишається однією з найнижчих у Європі - менш як 1 євро за кілограм проти понад 2 євро в країнах ЄС. Попри це, українські виробники вже близько двох десятиліть не можуть повністю забезпечити внутрішній попит, через що 10-30% споживання покривається за рахунок імпорту.

Однією з ключових проблем галузі залишається африканська чума свиней (АЧС), яка поширюється в Україні з 2012 року. В Асоціації м'ясної галузі наголошують, що невирішене питання боротьби із захворюванням може ускладнити євроінтеграційні процеси. Попри наявність вакцини, рішення щодо її застосування на державному рівні досі не ухвалено.

За оцінками асоціації, розвиток галузі свинарства здатен приносити Україні від 6 до 12 млрд євро доданої вартості щороку.

Нагадаємо, в Україні подорожчання кормів, оплати праці та енергоресурсів на тлі падіння цін посилило фінансовий тиск на свинарські господарства наприкінці минулого року, змушуючи виробників скорочувати або переглядати свою діяльність.