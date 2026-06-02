Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,03

EUR

51,60

+0,04

Готівковий курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,75

51,55

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на свинину під тиском: імпорт більше не стримує подорожчання

свинина
Скільки коштує свинина в Україні

За перші чотири місяці 2026 року Україна імпортувала 13,2 тис. тонн свинини, що втричі більше, ніж роком раніше. Зростання закупівель пов'язане не зі збільшенням споживання, а з дефіцитом пропозиції на внутрішньому ринку після спалахів африканської чуми свиней у 2024-2025 роках.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на асоціацію "М’ясної галузі".

Україна вже не покриває попит на свинину

Основними постачальниками свинини в Україну залишаються Данія, Польща та Німеччина.

Експерти зазначають, що імпорт певний час стримував зростання цін на свинину на внутрішньому ринку. Однак цей ефект поступово втрачає силу через подорожчання м'яса на світових ринках. Додатковим фактором є переорієнтація українських виробників птиці на експорт до країн ЄС, що скорочує пропозицію м'ясної продукції всередині країни.

Водночас собівартість виробництва свинини в Україні залишається однією з найнижчих у Європі - менш як 1 євро за кілограм проти понад 2 євро в країнах ЄС. Попри це, українські виробники вже близько двох десятиліть не можуть повністю забезпечити внутрішній попит, через що 10-30% споживання покривається за рахунок імпорту.

Однією з ключових проблем галузі залишається африканська чума свиней (АЧС), яка поширюється в Україні з 2012 року. В Асоціації м'ясної галузі наголошують, що невирішене питання боротьби із захворюванням може ускладнити євроінтеграційні процеси. Попри наявність вакцини, рішення щодо її застосування на державному рівні досі не ухвалено.

За оцінками асоціації, розвиток галузі свинарства здатен приносити Україні від 6 до 12 млрд євро доданої вартості щороку.

Нагадаємо, в Україні подорожчання кормів, оплати праці та енергоресурсів на тлі падіння цін посилило фінансовий тиск на свинарські господарства наприкінці минулого року, змушуючи виробників скорочувати або переглядати свою діяльність. 

Автор:
Ольга Опенько