Аналитик о свином рынке в Украине: живец подешевел, а полуфабрикаты выросли в цене

В Украине подорожание кормов, оплаты труда и энергоресурсов на фоне падения цен усилило финансовое давление на свиноводческие хозяйства в конце прошлого года, заставляя производителей сокращать или пересматривать свою деятельность.

Об этом Delo.ua сообщила руководитель аналитического отдела Ассоциации "Свиноводы Украины" Александра Бондарская и рассказала о ситуации с ценами на живец свиней и полуфабрикаты.

Что происходит на рынке свиней?

Бондарская отметила, что рынок свиней убойных кондиций в последние месяцы был неблагоприятным для производителей.

После сезонно высоких цен в августе и сентябре (средневзвешенная рыночная цена колебалась в пределах 97-98 грн/кг), с середины осени начался традиционный "откат" котировок на рынке черенка свиней. Хотя в ноябре цены несколько возобновились, этот подъем был непродолжительным: еще до начала декабря они потеряли наверстленные позиции и оставались на ослабленном уровне как во время подготовки к зимним праздникам, так и в период празднований, комментирует эксперт.

В частности, аналитик отметил, что в последнюю неделю года цены на черенок "заперли круг", практически вернувшись к той отметке, с которой начинался 2025 год - 70,3 грн/кг. В начале 2026 года падение продолжилось: из-за более высокого предложения живца и уменьшенного спроса свинины среди производителей, средняя цена по итогам января составила 65,4 грн/кг - на 7,2% ниже декабрьских показателей (70,4 грн/кг).

В ассоциации пояснили, что в начале года произошло снижение цен под давлением высшего предложения живца на фоне несколько уменьшенной потребности в свинине: часть производителей свинины не смогли реализовать в праздничный период все плановые объемы, поэтому предложение животных высшей убойной массы выросло, тогда как ряд мясоперерабатывающих предприятий несколько снизился.

Кроме того, Бондарская отметила, что более длительные отключения электроэнергии также заставили ряд операторов пересмотреть сырьевые потребности из-за неопределенности относительно конечной реализации.

Цены розничной торговли на свинину снижались, но закупочные "упали" заметнее

Розничные цены на свинину снижались медленнее закупочных. Руководитель аналитического отдела пояснила, что это соответствует тенденциям последних лет: розничные цены менее волатильные, чем котировки на живец.

"Так что, хотя цены розничной торговли на свинину постепенно снижались в течение последних трех месяцев, закупочные снизились заметнее. В частности, по итогам первого месяца года видим, что цены на живец свиней убойных кондиций на 10% ниже, чем в прошлом году, тогда как ценники охлажденных свиных полуфабрикатов на 10-5" Бондарская .

Падение цен и инфляция давят на свиноводческую отрасль

Комментируя трудности, с которыми сталкиваются производители свинины, Бондарская заявила, что цены последних двух месяцев для многих операторов отрасли являются критическим пределом уровня окупаемости производственных затрат.

"Снижение цен в конце 2025-го и начале нового года на фоне дальнейшего повышения производственных затрат ослабили и без того осторожный оптимизм операторов отрасли. Так, цены последних двух месяцев для многих операторов отрасли являются критическим пределом уровня окупаемости производственных затрат, что заставляет их пересмотреть свои планы по дальнейшей деятельности", - рассказали в ассоциации.

Бондарская отметила, что хотя во второй половине 2025-го ценовые колебания на кормовые сельхозкультуры и белковые корма были более умеренными, чем в первом полугодии, постепенное повышение расходов на корм животных продолжилось из-за удорожания премиксов и других кормовых добавок. Инфляционные процессы, ощущаемые во всех сферах, способствовали дальнейшему "ползучему росту" других материальных затрат.

Кроме того, как указывает эксперт, эти процессы на фоне кадровых проблем в отрасли способствовали росту затрат на оплату труда.

Дополнительным фактором роста затрат стали длительные стабилизационные и экстренные отключения, ведь потребность обеспечивать энергетические потребности производства за счет собственной генерации заметно повышает затраты на энергоресурсы.

Исполнительный директор ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко рассказывал, что в 2026 году в Украине может во второй раз за два года сократиться поголовье свиней почти вдвое, однако уже не из-за войны, а вследствие неблагоприятных цен и возможных дальнейших вспышек африканской чумы свиней из-за отсутствия вакцинопрофилактики.