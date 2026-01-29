Закупочные цены на свиней живым весом на 2-8 февраля 2026

Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 2-8 февраля 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".

Прогнозируется, что цена свиней вырастет до 69-70 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Торги в прошлую пятницу завершились повышением цен на свинину живой массой на 2-7 грн/кг. Большинство сделок совершалось по 66-68 грн/кг, а средняя рыночная цена составила 67,3 грн/кг, что на 9,1% выше предыдущей.

Ценовое обновление объясняют уменьшением давления от остатков животных высшей убойной массы, которые не были реализованы на праздниках, а также приближением предложения к стандартному. Прогнозы по дальнейшему росту цен положительны, хотя рыночная активность пока не оживилась. Операторы отмечают, что торговля идет стабильно и по плану.

Динамика средних закупочных цен на свиней в Украине; Источник: Аналитический отдел АСУ.

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,45 евро/кг (74,38 грн/кг), на полутуше свиноматок – 0,68 евро/кг (34,88 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней – 4,14 злотых/кг (50,3 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 3,30-5,50 злотых/кг (40,09 – 66,83 грн/кг).

Средненедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада); источник: Евростат

Динамика цен в мире:

1,47 (-6%) €/кг в ЕС;

1,70 (+2%) €/кг в Бразилии;

1,46 (+12%) €/кг в США;

1,27 (-4%) €/кг в Канаде.

Все цены указаны за убойный вес.

Показатели свидетельствуют о схожих тенденциях на ведущих мировых рынках. В то же время в Европе и Канаде наблюдается спад, в то время как рынки США и Латинской Америки демонстрируют рост, причем американский рынок показывает особенно значительный прирост.