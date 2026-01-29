Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 2-8 лютого 2026

Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 2-8 лютого 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней зросте до 69-70 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Торги минулої п’ятниці завершилися підвищенням цін на свинину живою масою на 2-7 грн/кг. Більшість угод відбувалося по 66-68 грн/кг, а середня ринкова ціна склала 67,3 грн/кг, що на 9,1% вище за попередню.

Цінове відновлення пояснюють зменшенням тиску від залишків тварин вищої забійної маси, які не були реалізовані на святах, а також наближенням пропозиції до стандартної. Прогнози щодо подальшого зростання цін є позитивними, хоча ринкова активність поки що не пожвавилася. Оператори відзначають, що торгівля проходить стабільно і за планом.

Динаміка середніх закупівельних цін на живець свиней в Україні; джерело: Аналітичний відділ АСУ.

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,45 € євро/кг (74,38 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,68 євро/кг (34,88 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,14 злотий/кг (50,3 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 3,30-5,50 злотих/кг (40,09 - 66,83 грн/кг).

Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2026 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада); джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

1,47 (-6%) €/кг у ЄС;

1,70 (+2%) €/кг у Бразилії;

1,46 (+12%) €/кг у США;

1,27 (-4%) €/кг у Канаді.

Усі ціни вказані за забійну вагу.

Показники свідчать про схожі тенденції на провідних світових ринках. Водночас у Європі та Канаді спостерігається спад, тоді як ринки США та Латинської Америки демонструють зростання, причому американський ринок показує особливо значний приріст.