Украина может потерять половину поголовья свиней в 2026 году: эксперт назвал основные угрозы

В Украине в 2026 году может во второй раз за два года сократиться поголовье свиней почти вдвое, однако уже не из-за войны, а вследствие неблагоприятных цен и возможных дальнейших вспышек африканской чумы свиней из-за отсутствия вакцинопрофилактики.

Об этом Delo.ua сообщил исполнительный директор ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко.

Аналитик мясного рынка отметил, что африканская чума свиней (АЧС) – главная угроза для отрасли. Были новые вспышки болезни в январе в западных областях Украины, а весной их может стать больше, отметил эксперт.

Единственный действенный инструмент против АЧС – это введение вакцинопрофилактики.

"Это должно было произойти еще в прошлом году, но немного задержалось. Надеемся, что в этом году вакцина будет зарегистрирована и будет возможность обезопасить и прогнозировать дальнейшее развитие свиноводческого бизнеса", - сказал Бабенко.

Утраты и перспективы из-за АЧС, а не войну

Бабенко отметил, что в Украине в 2024 году из-за АЧС было потеряно около двух миллионов голов.

"Мы из шести потеряли два миллиона из-за чумы и осталось четыре миллиона", - уточнил Бабенко.

По его словам, в 2025 году Украина вышла почти на пять миллионов голов. Впрочем, из-за угрозы чумы и снижения цены эксперт прогнозирует возможный обвал рынка.

"В 2026 году все будет зависеть от стоимости (свинины в живом весе и влияния чумы - ред.). Если цена будет неблагоприятная, и вспышки АЧС будут продолжаться, бизнес будет дальше терпеть убытки, то мы можем еще где-то половину поголовья потерять. Украина может остаться с поголовьем", - считает он.

То есть, в отличие от 2025 года, в 2026 году бизнес может просто не перезапускаться из-за снижения цены и отсутствия вакцины.

Как указывает Бабенко, на восстановление одной свиноматки после АЧС нужно потратить 50-60 тысяч гривен.

"Это в масштабах страны просто теряющиеся миллиарды гривен. Их во время войны можно использовать более рационально, чем на постоянный перезапуск бизнеса", - пояснил эксперт.

Воздействие африканской чумы свиней на цены

В Украине фиксируется краткосрочный рост стоимости после сезонного падения. Однако на наш рынок может негативно повлиять АЧС в ЕС, которая приводит к избытку мяса и оказывает давление на цены.

"Есть негативная тенденция из-за АЧС в Испании, которая впервые за 30 лет там появилась, что сильно повлияло на глобальный рынок свинины и часть испанского экспорта осталась в Европе. Это будет давить на европейские цены, соответственно, и на украинскую цену (в сторону снижения стоимости – ред.)", - пояснил Баб.

Наличие больших объемов дешевой европейской свинины делает импорт в Украину более привлекательным, что заставляет отечественных изготовителей снижать закупочные цены.

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

По прогнозу специалисты Ассоциации "Мясной отрасли", цена на свиней живым весом вырастет до 69-70 грн/кг на этой неделе.

Торги в прошлую пятницу завершились повышением цен на свинину живой массой на 2-7 грн/кг. Большинство сделок совершалось по 66-68 грн/кг, а средняя рыночная цена составила 67,3 грн/кг, что на 9,1% выше предыдущей.