Закупочные цены на свиней живым весом на 1-7 июня 2026

Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 1-7 июня 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".

Прогнозируется, что цена свиней упадет до уровня 68-69 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Цены заготовки в апреле колебались в пределах 80–82 грн/кг, а средневзвешенная рыночная отметка на 1 апреля составила 80,6 грн/кг.

Представители мясоперерабатывающей отрасли отмечают, что уровень предложения отвечает текущей торговой активности.

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,60 € евро/кг (82,4 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,73 евро/кг (37,59 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 4,50 злотых/кг (54,74 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 3,80 – 5,40 злотых/кг (46,10 – 65,69 грн/кг).

Средненедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада). Источник: Евростат

1,63 (-2%) €/кг в ЕС;

1,16 (+4%) €/кг в Бразилии;

1,79 (+1%) €/кг в США;

1,31 (0%) €/кг в Канаде.

Показатели свидетельствуют о похожей динамике на ведущих мировых рынках: рост наблюдается в странах Латинской Америки и США, в ЕС фиксируется спад. При этом рынок Канады стабилен.