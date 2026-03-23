"Больше ручей, чем поток": экспорт украинской свинины остается на минимальном уровне
Экспорт свинины из Украины остается очень ограниченным – с начала года объем поставок не превысил 100 тонн. В 2025 году Украина отгрузила на внешние рынки 2,2 тыс. тонн свинины, что на 30% меньше по сравнению с предыдущим годом.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила вице-президент Ассоциации "Свиноводы Украины" Александра Бондарская.
"Экспорт происходит, но это больше ручеек, чем поток", - отметила она.
География экспорта и перспективные рынки
На сегодняшний день ключевым рынком сбыта являются Объединенные Арабские Эмираты, где украинская свинина представлена в розничных сетях. Также зафиксированы поставки в Грузию, Гонконг и Южную Корею. С последними двумя странами идет работа над согласованием ветеринарных сертификатов.
В число потенциальных направлений для расширения экспорта входят: страны Азии и Африки, в частности Малайзия, Бахрейн, Вьетнам, Сингапур, Индия. В то же время, переговоры по открытию рынков являются длительными и сложными, что существенно сдерживает развитие экспорта.
Подготовка к верификации
По данным АСУ, в апреле 2026 г. ожидается визит инспекторов Европейского Союза. Целью миссии является проверка системы государственного контроля Украины, в частности:
- безопасности и качества продукции; системы прослеживаемости производства;
- соответствия украинских предприятий требованиям регламентов ЕС.
Успешное прохождение инспекции позволит открыть рынок Евросоюза для термически обработанной свинины. Хотя речь идет не о сыром мясе, этот шаг имеет стратегическое значение для отрасли.
"Любое открытие рынка свинины для нас — это уже большой прогресс. Украинская свинина, получив доступ к европейскому рынку, заявит о себе миру: что мы есть, что мы можем, что мы отвечаем европейским требованиям по качеству и безопасности. А это значит, что мы можем быть интересны и для других стран", — отметила вице-президент АСУ.
Напомним, в Украине с 1 января 2026 вступили в силу евроинтеграционные требования к благополучию сельскохозяйственных животных во время содержания.