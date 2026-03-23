Птицеводство и свиноводство: сколько стоит Украине переход на стандарты ЕС

Чтобы соответствовать европейским нормам благополучия животных, украинские предприятия в области птицеводства и свиноводства должны инвестировать десятки миллиардов гривен.

Об этом Delo.ua рассказали в ассоциациях "Союз птицеводов Украины" и "Свиноводы Украины".

Птицеводство: минимум 17 млрд грн только на базовую адаптацию

Исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко заявил, что, по предварительным расчетам, общая сумма инвестиций птицеводческих предприятий яичного направления для выполнения вышеуказанных требований европейского законодательства относительно минимальных стандартов благополучия птицы и сохранения производства яиц на уровне 2025 года должна составить не менее 13 млрд. грн.

Для удержания показателей производства мяса птицы на уровне 2025 года, учитывая необходимое сокращение плотности кур на один квадратный метр, необходимо будет дополнительно проинвестировать только в производственные мощности около €85 млн, или 4 млрд грн, создавая новые площади для содержания около 62 млн голов цыплят-бройлеров для производства около 120 тыс. рублей.

"Таким образом, необходимая сумма инвестиций для всей птицеводческой отрасли (предприятий яичного и мясного направления) для полного перехода на европейские стандарты благополучия птицы составит не менее 17 млрд грн при обеспечении только объемов производства в 2025 году", - заявил Карпенко.

Он отметил, что речь идет только о птичниках, а еще необходимых инвестициях, в частности, в:

зоны подращивания;

убойные цеха;

сортировочное оборудование;

складские помещения;

комбикормовое оборудование;

обеспечение инфраструктурными объектами;

переработку отходов;

транспорт.

Пока новые требования внедрены на всех мощностях, экспортирующих в страны ЕС, отметил Карпенко.

Быстрое внедрение требований возможно после завершения военных действий при наличии действенных финансовых программ для переоборудования птицепредприятий и полной либерализации торговли продукцией птицеводства со странами ЕС, отметил директор ассоциации.

Введение европейских требований благополучия животных, без надлежащей государственной финансовой поддержки, может привести к следующим негативным последствиям для функционирования отечественного птицеводства:

необходимость значительных дополнительных инвестиций в переоборудование птичников, отсутствующих у предприятий (низкая рентабельность производства) и обеспеченные программами государственной поддержки;

сокращение объемов производства продукции птицеводства на 30–40%;

удорожание продукции птицеводства для конечного потребителя (до 20-30%);

утрата конкурентоспособности на мировых рынках и уменьшение экспорта продукции птицеводства.

Свиноводство: ключевая проблема – переход на групповое содержание

Президент Ассоциации "Свиноводы Украины" Оксана Юрченко объяснила Delo.ua, что однозначно оценить расходы по внедрению стандартов благополучия животных сложно, ведь уровень имплементации этих требований в хозяйствах отличается.

В целом, по ее словам, значительная часть отрасли уже внедрила большинство необходимых норм. Доработка требует критически важный и в то же время очень капиталоемкий аспект - групповое содержание поросных свиноматок. В первую очередь, он касается хозяйств больших размеров. Меньшие и средние фермы часто используют групповое содержание поросных свиноматок, поскольку этот подход дешевле с точки зрения инвестиций в строительство или реконструкцию фермы. В то время как на крупных предприятиях исторически преобладала система индивидуального содержания – так легче контролировать состояние каждого животного и быстрее выявлять проблемы, отметила Юрченко.

Переход на новые стандарты потребует от ряда операторов рынка не только замены оборудования, но и перестройки помещений, чтобы выполнить требование соотношения сплошного пола к щелевому, отметила президент Ассоциации.

Как объясняет Юрченко, если сравнивать строительство или реконструкцию фермы по традиционным подходам с проектами, полностью отвечающими современным стандартам благополучия животных, то стоимость проекта растет на 25-30%.

По подсчетам Ассоциации, внедрение требований благополучия будет стоить отрасли около 12 млрд. грн. Эти расходы логично было бы частично возмещать за счет дополнительного финансирования, например, за счет целевых программ поддержки животноводства. Однако пока в Украине такая поддержка фактически отсутствует.

Юрченко также подчеркнула, что даже если производители вкладывают больше в благополучие животных, это не означает автоматического роста цен на свинину, поскольку они определяются рынком.

В Украине с 1 января 2026 вступили в силу евроинтеграционные требования к благополучию сельскохозяйственных животных во время содержания. Требования к благополучию животных во время умерщвления и транспортировки начали действовать с марта 2026 года.

Также с марта этого года начал действовать новый закон о ветеринарной медицине и благополучии животных. Это шаг в ЕС. Нормы закона согласованы с европейскими подходами в области здоровья животных, что открывает дополнительные возможности для развития торговли и экспорта. Впервые на законодательном уровне закреплено понятие "благополучие" как физическое и ментальное состояние животных. Введены гуманные требования к содержанию, транспортировке и убою сельскохозяйственных животных.