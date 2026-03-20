ЕС выделяет 12 млн евро на поддержку украинских фермеров и безопасность продуктов: детали
Европейский Союз объявил о старте третьей фазы проектов EU4SmallFarms и EU4SaferFood. На реализацию этих инициатив выделено 12 млн евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Представительства ЕС в Украине.
Направления финансирования
Проекты рассчитаны на 40 месяцев. Основное внимание уделяется следующим сферам:
- поддержка малого фермерства и развитие инфраструктуры в селах;
- приближение украинского законодательства к стандартам ЕС;
- усиление контроля за безопасностью пищевых продуктов;
- внедрение европейских практик в области фитосанитарии, здоровья и благосостояния животных.
Цель этих шагов – подготовить Украину к членству в ЕС и открыть украинским производителям полноценный доступ к внутреннему европейскому рынку.
Важность инициативы
Штефан Шленинг, руководитель программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине, прокомментировал выделение средств: "Европейский Союз остается приверженным поддержке Украины на ее пути к интеграции с ЕС, в частности в сфере сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов ".
По его словам, предоставленные средства поддержат введение ключевых реформ, приближение украинского законодательства к праву ЕС и усиление институциональной способности.
Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий отметил важность сотрудничества: "Реализация этих проектов будет способствовать дальнейшему приближению украинской политики и практик к стандартам ЕС, укреплению системы государственного контроля".
Проекты будут реализовываться в тесном сотрудничестве с Минэкономики, Верховной Радой, Госслужбой по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Государственным агентством лесных ресурсов и Государственным агентством по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
Ранее сообщалось, что Украине необходимо договориться с ЕС об оптимальных темпах внедрения европейских регуляторных правил, чтобы выход на рынки ЕС не нанес ущерба отечественному агробизнесу.