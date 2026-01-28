Запланована подія 2

Украина должна согласовать с ЕС темпы внедрения европейских правил, чтобы не навредить агробизнесу

Тарас Качка
Тарас Качка. Фото: facebook.com/taras.kachka

Украине необходимо договориться с Европейским Союзом об оптимальных темпах внедрения европейских регуляторных правил, чтобы выход на рынки ЕС не нанес ущерба отечественному агробизнесу.

Как информирует Delo.ua, об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, пишет "Укринформ".

По его словам, Украина должна внедрить значительное количество регуляторных изменений, однако этот процесс должен быть планомерным и взвешенным. Задача переговорной команды – найти такой темп адаптации к европейским правилам, который позволит двигаться максимально быстро, но без негативных последствий для украинских товаропроизводителей.

Утко отметил, что интеграция украинских аграриев на рынки ЕС зависит от двух ключевых факторов — административной готовности государства и готовности самого бизнеса. Речь идет, в частности, об эффективном взаимодействии правительственных структур с европейскими институтами и способности производителей работать по новым стандартам.

Вице-премьер также обратил внимание на политический контекст, сопровождающий евроинтеграцию украинского агросектора. По его словам, в ЕС существует скептическое отношение к украинским аграриям, поскольку Украину часто используют как аргумент во внутренних политических дискуссиях по поддержке европейских фермеров.

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на политическую составляющую, ключевой задачей Украины является демонстрация способности эффективно переходить на европейские правила. В частности, в сфере средств защиты растений несогласованный и быстрый переход может создать дефицит препаратов, которые пока не представлены на украинском рынке. Именно эти риски, по словам Утко, Украина пытается четко донести в диалоге с Еврокомиссией.

Отдельно вице-премьер остановился на вопросе Совместной аграрной политики ЕС, которая предусматривает систему регулирования, субсидий и поддержки сельского хозяйства. Он сообщил, что в Украине уже создано Выплатное агентство, которое будет отвечать за администрирование, контроль и распределение государственной и донорской финансовой помощи аграриям по стандартам ЕС.

Следующим шагом, по словам Качки, должно стать наполнение этого агентства финансовыми ресурсами и дальнейшее развитие системы поддержки украинского агросектора.

Как заметила посол ЕС в Украине Катарина Матернова, Украина присоединится к Европейскому Союзу раньше, чем в 2030 году, но процесс интеграции будет тяжелым из-за мощного украинского агросектора, в котором европейские фермеры видят угрозу для рынка.  

По ее словам, сельское хозяйство – это спасительный круг украинской экономики. На его долю приходится 60% экспорта, а Украина является ключевым поставщиком продовольствия во всем мире.

Автор:
Татьяна Гойденко