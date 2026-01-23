Запланована подія 2

Польские фермеры начали акцию протеста у пункта пропуска на границе с Украиной

Перед пунктом пропуска "Долгобычев — Угринов" на границе с Польшей началась акция простой польских сельхозпроизводителей. При этом блокировка автодороги не производится.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

По предварительным данным, акция протеста продлится до 13:00. 23 января по украинскому времени.

С украинской стороны скопление транспортных средств отсутствует.

В целом в ГТСУ предупреждают, что польские фермеры анонсируют очередную акцию протеста на протяжении всех суток 23 января. Поэтому украинцев просят учитывать эти обстоятельства и выбирать альтернативные пункты пропуска, где нет фермерских стачек.

Ранее сообщалось, что польские фермеры планировали общенациональную акцию протеста.

Протесты фермеров

Напомним, польские фермеры и раньше прибегали к таким протестам – перекрывали границы именно возле КПП, ведущих в Украину. Такую форму протеста фермеры используют как инструмент давления на Варшаву.

На протесты на границе польские аграрии выходили в 2023 и 2024 годах.

В январе 2025 года  польские фермерские организации вышли на протест   в Варшаве.

Также   14 ноября по всей Польше   прошли   масштабные протесты продолжавшихся фермеров   целый месяц, до 14 декабря. Аграрии имели   целью привлечь внимание общественности к росту проблем в отрасли. странами Меркосур, а также импортом украинской агропродукции в Польшу.

Как заметила   посол ЕС в Украине Катарина Матернова ,   Украина присоединится к Европейскому Союзу раньше, чем в 2030 году, но процесс интеграции будет тяжелым из-за мощного украинского агросектора, в котором   европейские фермеры видят угрозу   для рынка.  

По ее словам, сельское хозяйство – это спасительный круг украинской экономики. На его долю приходится 60% экспорта, а Украина является ключевым поставщиком продовольствия во всем мире.

Автор:
Светлана Манько