Польские фермеры начали акцию протеста у пункта пропуска на границе с Украиной

Перед пунктом пропуска "Долгобычев — Угринов" на границе с Польшей началась акция простой польских сельхозпроизводителей. При этом блокировка автодороги не производится.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

По предварительным данным, акция протеста продлится до 13:00. 23 января по украинскому времени.

С украинской стороны скопление транспортных средств отсутствует.

В целом в ГТСУ предупреждают, что польские фермеры анонсируют очередную акцию протеста на протяжении всех суток 23 января. Поэтому украинцев просят учитывать эти обстоятельства и выбирать альтернативные пункты пропуска, где нет фермерских стачек.

Ранее сообщалось, что польские фермеры планировали общенациональную акцию протеста.

Протесты фермеров

Напомним, польские фермеры и раньше прибегали к таким протестам – перекрывали границы именно возле КПП, ведущих в Украину. Такую форму протеста фермеры используют как инструмент давления на Варшаву.

На протесты на границе польские аграрии выходили в 2023 и 2024 годах.

В январе 2025 года польские фермерские организации вышли на протест в Варшаве.

Также 14 ноября по всей Польше прошли масштабные протесты продолжавшихся фермеров целый месяц, до 14 декабря. Аграрии имели целью привлечь внимание общественности к росту проблем в отрасли. странами Меркосур, а также импортом украинской агропродукции в Польшу.

Как заметила посол ЕС в Украине Катарина Матернова , Украина присоединится к Европейскому Союзу раньше, чем в 2030 году, но процесс интеграции будет тяжелым из-за мощного украинского агросектора, в котором европейские фермеры видят угрозу для рынка.

По ее словам, сельское хозяйство – это спасительный круг украинской экономики. На его долю приходится 60% экспорта, а Украина является ключевым поставщиком продовольствия во всем мире.