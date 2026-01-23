Запланована подія 2

Польські фермери розпочали акцію протесту біля пункту пропуску на кордоні з Україною

Перед пунктом пропуску "Долгобичув - Угринів" на кордоні з Польщею розпочалася акція просту польських сільгоспвиробників. При цьому блокування автошляху не відбувається.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна митна служба України.

За попередніми даними, акція протесту триватиме до 13:00 год. 23 січня за українським часом.

З української сторони скупчення транспортних засобів відсутнє.

Загалом в ДМСУ попереджають, що польські фермери анонсують чергову акцію протесту протягом усієї доби 23 січня. Тому українців просять зважати на ці обставини та обирати альтернативні пункти пропуску, де немає фермерських страйків.

Раніше повідомлялося, що польські фермери запланували загальнонаціональну акцію протесту.

Протести фермерів

Нагадаємо, польські фермери й раніше вдавалися до таких протестів – перекривали кордони саме біля КПП, які ведуть до України. Таку форму протесту фермери використовують, як інструмент тиску на Варшаву.

На протести на кордоні польські аграрії виходили у 2023 та у 2024 роках.

У січня 2025 року польські фермерські організації вийшли на протест у Варшаві.

Також 14 листопада по всій Польщі пройшли масштабні протести фермерів, які тривали цілий місяць, до 14 грудня. Аграрії мали на меті привернути увагу громадськості до зростання проблем у галузі.країнами Меркосур, а також імпортом української агропродукції до Польщі.

Як зауважила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, Україна приєднається до Європейського Союзу раніше, ніж у 2030 році, але процес інтеграції буде важким через потужний український агросектор, в якому європейські фермери вбачають загрозу для ринку. 

За її словами, сільське господарство – це рятівне коло української економіки. На його частку припадає 60% експорту, а Україна наразі є ключовим постачальником продовольства в усьому світі.

Світлана Манько