У Польщі розпочинаються масові протести фермерів: трактори перекриють понад 40 міст

14 листопада по всій Польщі розпочалися масштабні протести фермерів, які триватимуть цілий місяць, до 14 грудня. Аграрії мають на меті привернути увагу громадськості до зростання проблем у галузі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Polskie Radio.

Протестувальники наголошують на трьох основних проблемах: як низькі закупівельні ціни на аграрну продукцію, високі витрати на енергоносії та паливо, а також імпорт продуктів харчування, що витісняє польську продукцію з ринку.

"Ми дуже великі кошти вкладаємо в цей гектар і ми їх не повертаємо. І потрапляємо у фінансові проблеми не зі своєї провини. Маємо картоплю по 20 грошів, привезену з Німеччини у дуже великих кількостях. У магазині картопля й надалі коштує 2-3 злотих. Це ненормально. Польські фермери не мають, де продавати", — зазначив фермер Станіслав Барна.

Інший фермер Едвард Космаль пояснив, що хоча форма протесту є обтяжливою, аграрії усвідомлюють це. Він наголосив, що їхні дії спрямовані не на блокування, а радше на уповільнення руху, щоб привернути увагу до масштабів проблеми.

Повідомляється, що трактори будуть на дорогах у 41 населеному пункті по всій Польщі. Найбільші перебої очікуються у Західнопоморському воєводстві.

Нагадаємо, у січні 2025 року польські фермерські організації вийшли на протест у Варшаві, де пікетували представництво Європейської комісії. Протестувальники висловили своє незадоволення угодою про вільну торгівлю між ЄС та країнами Меркосур, а також імпортом української агропродукції до Польщі.

А з листопада 2023 року і протягом першої половини 2024 року польські фермери періодично блокували кордон з Україною. Серед основних вимог були дотації на добрива, компенсації акцизу на пальне, негайна виплата всіх субсидій, повернення дозвільної системи для українських перевізників, а також заборона імпорту української продукції.