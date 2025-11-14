Запланована подія 2

У Польщі розпочинаються масові протести фермерів: трактори перекриють понад 40 міст

трактор
Польські фермери розпочинають місячну акцію протесту. / Depositphotos

14 листопада по всій Польщі розпочалися масштабні протести фермерів, які триватимуть цілий місяць, до 14 грудня. Аграрії мають на меті привернути увагу громадськості до зростання проблем у галузі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Polskie Radio.

Протестувальники наголошують на трьох основних проблемах: як низькі закупівельні ціни на аграрну продукцію, високі витрати на енергоносії та паливо, а також імпорт продуктів харчування, що витісняє польську продукцію з ринку.

"Ми дуже великі кошти вкладаємо в цей гектар і ми їх не повертаємо. І потрапляємо у фінансові проблеми не зі своєї провини. Маємо картоплю по 20 грошів, привезену з Німеччини у дуже великих кількостях. У магазині картопля й надалі коштує 2-3 злотих. Це ненормально. Польські фермери не мають, де продавати",  зазначив фермер Станіслав Барна.

Інший фермер Едвард Космаль пояснив, що хоча форма протесту є обтяжливою, аграрії усвідомлюють це. Він наголосив, що їхні дії спрямовані не на блокування, а радше на уповільнення руху, щоб привернути увагу до масштабів проблеми.  

Повідомляється, що трактори будуть на дорогах у 41 населеному пункті по всій Польщі. Найбільші перебої очікуються у Західнопоморському воєводстві. 

Нагадаємо, у січні 2025 року польські фермерські організації вийшли на протест у Варшаві, де пікетували представництво Європейської комісії. Протестувальники висловили своє незадоволення угодою про вільну торгівлю між ЄС та країнами Меркосур, а також імпортом української агропродукції до Польщі. 

А з листопада 2023 року і протягом першої половини 2024 року польські фермери періодично блокували кордон з Україною. Серед основних вимог були дотації на добрива, компенсації акцизу на пальне, негайна виплата всіх субсидій, повернення дозвільної системи для українських перевізників, а також заборона імпорту української продукції.

Автор:
Тетяна Бесараб