Польські фермери отримають понад 24,5 млрд євро субсидій від ЄС

Польські фермери можуть розраховувати на понад 24,5 млрд євро субсидій у новому бюджеті Європейського Союзу на 2028–2034 роки. Це мінімальна гарантована сума для польського сільського господарства, яка приблизно відповідає обсягам нинішніх дотацій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Польського Радіо.

Про дотації фермерам

Гарантовані кошти означають, що фермери отримають їх за умови, якщо пропозиції Комісії будуть одноголосно схвалені всіма країнами ЄС. Найбільші дотації заплановано для Франції – майже 51 мільярд євро, далі йдуть Іспанія, Німеччина та Італія – понад 30 мільярдів євро для кожної.

Польща посідає п’яте місце за розміром субсидій, при цьому сума для польських фермерів приблизно відповідає поточному рівню фінансування. Після 2027 року окремої програми розвитку сільських районів у бюджеті ЄС більше не передбачено.

Про протести польських фермерів

Нагадаємо, що польські фермери та перевізники почали блокувати кордон з Україною у листопаді 2023 року. Польські перевізники, а згодом і місцеві фермери, з різною тривалістю перекривали рух у різних пунктах пропуску, висуваючи вимоги до своєї влади та ЄС.

Серед основних вимог були дотації на добрива, компенсації акцизу на пальне, негайна виплата всіх субсидій, повернення дозвільної системи для українських перевізників, а також заборона імпорту української продукції.

Протестні акції тривали й у 2024 році — зокрема польські фермери блокували пункт пропуску "Медика–Шегині".

Також польські фермери погрожували заблокувати рух вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" . Акція протесту мала розпочатися в жовтні 2024 року, але так і не відбулася.