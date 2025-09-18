Запланована подія 2

Читати українською

Польские фермеры получат более 24,5 млрд евро субсидий от ЕС

фермеры, техника, аграрии
Новый бюджет ЕС гарантирует финансирование для польских фермеров

Польские фермеры могут рассчитывать более чем на 24,5 млрд евро субсидий в новом бюджете Европейского Союза на 2028–2034 годы. Это минимальная гарантированная сумма для польского сельского хозяйства, примерно соответствующая объемам нынешних дотаций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Польского Радио.

О дотациях фермерам

Гарантированные средства означают, что фермеры получат их при условии, что предложения Комиссии будут единогласно одобрены всеми странами ЕС. Наибольшие дотации запланированы для Франции – почти 51 миллиард евро, далее следует Испания, Германия и Италия – более 30 миллиардов евро для каждой.

Польша занимает пятое место по размеру субсидий, при этом сумма для польских фермеров примерно соответствует текущему уровню финансирования. После 2027 года отдельная программа развития сельских районов в бюджете ЕС больше не предусмотрена.

О протестах польских фермеров

Напомним, что  польские фермеры и перевозчики начали блокировать границу с Украиной  в ноябре 2023 года. Польские перевозчики, а затем и местные фермеры, с разной продолжительностью перекрывали движение в разных пунктах пропуска, выдвигая требования к своей власти и ЕС.

Среди основных требований были дотации на удобрения, компенсации акциза на горючее, немедленная выплата всех субсидий, возврат разрешительной системы для украинских перевозчиков, а также запрет на импорт украинской продукции.

Протестные акции продолжались и в 2024 году — в частности, польские фермеры блокировали пункт пропуска "Медика-Шегини".

Также польские фермеры угрожали заблокировать движение грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Медика - Шегини". Акция протеста должна была начаться в октябре 2024 года, но так и не состоялась.

Автор:
Ольга Опенько