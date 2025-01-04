Фермери Польщі вийшли на протест через український імпорт

3 січня польські фермерські організації вийшли на протест у Варшаві, де пікетували представництво Європейської комісії та Національний оперний театр. Протестувальники висловили своє незадоволення угодою про вільну торгівлю між ЄС та країнами Меркосур, а також імпортом української агропродукції до Польщі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Що відомо про протест

Зазначається, що до Варшави приїхали тисячі польських фермерів, що представляють понад 20 аграрних профспілок і товариств, об’єднаних в "Асоціацію аграрних організацій".

Аграрії виражають протест проти так званих "п’яти диктатів Єврокомісії", висуваючи гасло "5 стоп". Ці вимоги стосуються угоди про вільну торгівлю між ЄС та країнами Меркосур, європейського зеленого курсу, імпорту української агропродукції до Польщі, знищення польських лісів і обмеження можливостей для полювання, а також створення перешкод для розвитку польської економіки.

Поляки проти зростання імпорту з України

Фермери підкреслюють небезпеку від неконтрольованого напливу сільськогосподарських товарів з країн Меркосур та України, що, за їхніми словами, негативно впливає на польське сільське господарство та економіку загалом.

Один з представників аграрної організації "Самооборона" зауважив, що в Польщі "настане криза", якщо продовжить зростати наплив українських товарів на польський ринок. Інший виступаючий зазначив, що навіть при наявності ембарго на ввезення українського збіжжя, воно все одно потрапляє транзитом до інших країн ЄС, зокрема до Німеччини, де витісняє польське збіжжя.

Польські аграрії також виступали проти доплат із фондів ЄС українському агросектору на шляху інтеграції до Євросоюзу.

Зазначається, що маніфестацію польських фермерів підтримують польські правоконсервативні сили.

Представники маніфестантів передали варшавському офісу Єврокомісії петицію зі своїми вимогами щодо п’яти пунктів протесту.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, у свою чергу, заявив, що очікує від протестуючих фермерів детального викладення їхніх вимог. Він підкреслив, що більшість з цих вимог уряд вже виконав.

Нагадаємо, що польські фермери та перевізники почали блокувати кордон з Україною ще у листопаді 2023 року. Польські перевізники, а згодом і місцеві фермери, з різною тривалістю перекривали рух у різних пунктах пропуску, висуваючи вимоги до своєї влади та ЄС.

Серед основних вимог були дотації на добрива, компенсації акцизу на пальне, негайна виплата всіх субсидій, повернення дозвільної системи для українських перевізників, а також заборона імпорту української продукції.