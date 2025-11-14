В Польше начинаются массовые протесты фермеров: тракторы перекроют более 40 городов

14 ноября по всей Польше начались масштабные протесты фермеров, которые продлятся целый месяц, до 14 декабря. Целью аграриев привлечь внимание общественности к росту проблем в отрасли.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Polskie Radio .

Протестующие подчеркивают три основных проблемы: как низкие закупочные цены на аграрную продукцию, высокие затраты на энергоносители и топливо, а также импорт продуктов питания, вытесняющий польскую продукцию с рынка.

"Мы очень большие средства вкладываем в этот гектар и мы их не возвращаем. И попадаем в финансовые проблемы не по своей вине. Есть картошка по 20 денег, привезенная из Германии в очень больших количествах. В магазине картофель и дальше стоит 2-3 злотых. Это ненормально. Польские фермеры не имеют, где продавать.

Другой фермер Эдвард Космаль объяснил, что хотя форма протеста обременительна, аграрии осознают это. Он подчеркнул, что их действия направлены не на блокировку, а скорее на замедление движения, чтобы привлечь внимание к масштабам проблемы.

Сообщается, что тракторы будут на дорогах в 41 населенном пункте по всей Польше. Самые большие перебои ожидаются в Западно-Поморском воеводстве.

Напомним, в январе 2025 г. польские фермерские организации вышли на протест в Варшаве, где пикетировали представительство Европейской комиссии. Протестующие выразили свое недовольство соглашением о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, а также импортом украинской агропродукции в Польшу.

А с ноября 2023 года и в течение первой половины 2024 года польские фермеры периодически блокировали границу с Украиной. Среди основных требований были дотации на удобрения, компенсации акциза на горючее, немедленная выплата всех субсидий, возврат разрешительной системы для украинских перевозчиков, а также запрет на импорт украинской продукции.