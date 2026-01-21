Польські фермери анонсували страйк перед пунктом пропуску на кордоні з Україною: що відомо

Польські фермери запланували загальнонаціональну акцію протесту. Основні заходи відбуватимуться протягом усього дня 23 січня перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна митна служба України.

"Очікується, що блокування автошляху, який веде до пункту пропуску з суміжної сторони, триватиме з 11:00 до 15:30 за польським часом", — попередили в ДМСУ.

Враховуючи ці обставини, українські митники рекомендують водіям та перевізникам бути максимально уважними. Щоб уникнути тривалого очікування та непередбачуваних ситуацій, за можливості потрібно обирати альтернативні пункти пропуску на інших ділянках кордону.

Протести фермерів

Варто зазначити, що протести польських фермерів відбуватимуться не вперше. 3 січня 2025 року польські фермерські організації вийшли на протест у Варшаві, де пікетували представництво Європейської комісії та Національний оперний театр. Тоді протестувальники висловили своє незадоволення угодою про вільну торгівлю між ЄС та Також 14 листопада по всій Польщі пройшли масштабні протести фермерів, які тривали цілий місяць, до 14 грудня. Аграрії мали на меті привернути увагу громадськості до зростання проблем у галузі.країнами Меркосур, а також імпортом української агропродукції до Польщі.

Як зауважила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, Україна приєднається до Європейського Союзу раніше, ніж у 2030 році, але процес інтеграції буде важким через потужний український агросектор, в якому європейські фермери вбачають загрозу для ринку. За її словами, сільське господарство – це рятівне коло української економіки. На його частку припадає 60% експорту, а Україна наразі є ключовим постачальником продовольства в усьому світі.