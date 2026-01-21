Запланована подія 2

Польские фермеры анонсировали забастовку перед пунктом пропуска на границе с Украиной: что известно

пункт пропуска Долгобычев
Польский пункт пропуска Долгобычев. / wikimedia

Польские фермеры планировали общенациональную акцию протеста. Основные мероприятия пройдут в течение всего дня 23 января перед пунктом пропуска "Долгобычев — Угринов".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

"Ожидается, что блокировка автодороги, ведущей в пункт пропуска со смежной стороны, будет продолжаться с 11:00 до 15:30 по польскому времени", — предупредили в ГТСУ.

Учитывая эти обстоятельства, украинские таможенники рекомендуют водителям и перевозчикам быть максимально внимательными. Чтобы избежать длительного ожидания и непредсказуемых ситуаций, по возможности необходимо выбирать альтернативные пункты пропуска на других участках границы.

Протесты фермеров

Следует отметить, что протесты польских фермеров будут проходить не впервые. 3 января 2025 г.польские фермерские организации вышли на протест в Варшаве, где пикетировали представительство Европейской комиссии и Национальный оперный театр. Тогда протестующие выразили свое недовольство соглашением о свободной торговле между ЕС и 14 ноября по всей Польше прошли масштабные протесты фермеров, которые длились целый месяц, до 14 декабря. Целью аграрии было привлечь внимание общественности к росту проблем в отрасли. странами Меркосур, а также импортом украинской агропродукции в Польшу.

Как отметила посол ЕС в Украине Катарина Матернова , Украина присоединится к Европейскому Союзу раньше, чем в 2030 году, но процесс интеграции будет тяжелым из-за мощного украинского агросектора, в котором европейские фермеры видят угрозу для рынка. По ее словам, сельское хозяйство – это спасительный круг украинской экономики. На его долю приходится 60% экспорта, а Украина является ключевым поставщиком продовольствия во всем мире.

Автор:
Татьяна Ковальчук