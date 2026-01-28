Україна має узгодити з ЄС темпи впровадження європейських правил, щоб не нашкодити агробізнесу

Україні необхідно домовитися з Європейським Союзом про оптимальні темпи впровадження європейських регуляторних правил, аби вихід на ринки ЄС не завдав шкоди вітчизняному агробізнесу.

Як інформує Delo.ua, про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, пише "Укрінформ".

За його словами, Україна має впровадити значну кількість регуляторних змін, однак цей процес повинен бути планомірним і зваженим. Завдання переговорної команди — знайти такий темп адаптації до європейських правил, який дозволить рухатися максимально швидко, але без негативних наслідків для українських товаровиробників.

Качка наголосив, що інтеграція українських аграріїв на ринки ЄС залежить від двох ключових чинників — адміністративної готовності держави та готовності самого бізнесу. Йдеться, зокрема, про ефективну взаємодію урядових структур з європейськими інституціями та здатність виробників працювати за новими стандартами.

Віцепрем’єр також звернув увагу на політичний контекст, який супроводжує євроінтеграцію українського агросектору. За його словами, в ЄС існує скептичне ставлення до українських аграріїв, оскільки Україну часто використовують як аргумент у внутрішніх політичних дискусіях щодо підтримки європейських фермерів.

Водночас він підкреслив, що попри політичну складову, ключовим завданням України є демонстрація здатності ефективно переходити на європейські правила. Зокрема, у сфері засобів захисту рослин неузгоджений та надто швидкий перехід може створити дефіцит препаратів, які наразі не представлені на українському ринку. Саме ці ризики, за словами Качки, Україна намагається чітко донести у діалозі з Єврокомісією.

Окремо віцепрем’єр зупинився на питанні Спільної аграрної політики ЄС, яка передбачає систему регулювання, субсидій та підтримки сільського господарства. Він повідомив, що в Україні вже створено Виплатну агенцію, яка відповідатиме за адміністрування, контроль і розподіл державної та донорської фінансової допомоги аграріям за стандартами ЄС.

Наступним кроком, за словами Качки, має стати наповнення цієї агенції фінансовими ресурсами та подальший розвиток системи підтримки українського агросектору.

Як зауважила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, Україна приєднається до Європейського Союзу раніше, ніж у 2030 році, але процес інтеграції буде важким через потужний український агросектор, в якому європейські фермери вбачають загрозу для ринку.

За її словами, сільське господарство – це рятівне коло української економіки. На його частку припадає 60% експорту, а Україна наразі є ключовим постачальником продовольства в усьому світі.