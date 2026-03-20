ЄС виділяє 12 млн євро на підтримку українських фермерів та безпеку продуктів: деталі

Європейський Союз оголосив про старт третьої фази проєктів EU4SmallFarms та EU4SaferFood. На реалізацію цих ініціатив виділено 12 млн євро в межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Представництва ЄС в Україні.

Напрямки фінансування

Проєкти розраховані на 40 місяців. Основна увага приділяється таким сферам:

підтримка малого фермерства та розвиток інфраструктури в селах;

наближення українського законодавства до стандартів ЄС;

посилення контролю за безпечністю харчових продуктів;

впровадження європейських практик у галузі фітосанітарії, здоров’я та добробуту тварин.

Мета цих кроків — підготувати Україну до членства в ЄС та відкрити українським виробникам повноцінний доступ до внутрішнього європейського ринку.

Важливість ініціативи

Штефан Шльонінг, керівник програм співробітництва Представництва ЄС в Україні, прокоментував виділення коштів: "Європейський Союз залишається відданим підтримці України на її шляху до інтеграції з ЄС, зокрема у сфері сільського господарства та безпечності харчових продуктів".

За його словами, надані кошти підтримають впровадження ключових реформ, наближення українського законодавства до права ЄС та посилення інституційної спроможності.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький зазначив важливість співпраці: "Реалізація цих проєктів сприятиме подальшому наближенню української політики та практик до стандартів ЄС, зміцненню системи державного контролю".

Проєкти реалізовуватимуться у тісній співпраці з Мінекономіки, Верховною Радою, Держслужбою з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державним агентством лісових ресурсів та Державним агентством з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Раніше повідомлялося, що Україні необхідно домовитися з ЄС про оптимальні темпи впровадження європейських регуляторних правил, аби вихід на ринки ЄС не завдав шкоди вітчизняному агробізнесу.