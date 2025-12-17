Запланована подія 2

Рада приняла закон о ветеринарной медицине и благополучии животных

Минэкономики
Рада приняла закон о ветеринарной медицине / Минэкономики

Верховная Рада Украины 16 декабря приняла в целом закон №12285-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении регулирования в сфере ветеринарной медицины и благополучия животных в соответствие актам права ЕС". За решение проголосовали 285 народных депутатов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Закон создает правовые основания для введения европейских требований в сфере здоровья и благополучия животных, а также обращения ветеринарных лекарственных средств.

Документ предусматривает:

  • усовершенствование механизмов финансирования ветеринарно-санитарных мероприятий;
  • усиление государственного контроля за производством, оборотом, регистрацией и применением ветеринарных лекарственных средств;
  • приведение лицензирования ветеринарной практики и деятельности с лекарственными средствами в соответствие с законодательством о лицензировании;
  • внедрение европейских стандартов благополучия животных, включая содержание, транспортировку и убой сельскохозяйственных животных.

Изменения также предполагают обновление названия закона на "О ветеринарной медицине и благополучии животных" и внедрение определения благополучия животных как их физического и ментального состояния, которое зависит от условий жизни и смерти. Закон запрещает содержание животных в условиях, исключающих проявление их типичного поведения.

Отдельный блок изменений касается ограничения использования противомикробных лекарственных средств в животноводстве. Запрещается применение антибиотиков для стимулирования роста и профилактики на постоянной основе, а также использования препаратов, предназначенных для лечения людей.

"Принятие этого закона - это практический шаг в переговорах о вступлении Украины в ЕС. Мы приводим правила в сфере ветеринарной медицины и благополучия животных в полное соответствие с европейскими стандартами. Это открывает дополнительные возможности для украинских производителей, расширяет доступ аграрной и пищевой продукции к рынку Евросоюза и повышает доверие к украинской системе контроля", - отметил заместитель министра.

Отметим, что война и связанная с ней релокация поголовья привели к сокращению общего количества коров в Украине. Наиболее существенно это почувствовали приусадебные хозяйства, тогда как на сельскохозяйственных предприятиях поголовье остается относительно стабильным.

Автор:
Татьяна Гойденко
