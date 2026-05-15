НБУ выпустил новые монеты "Расстрелянное возрождение": кому посвящены

Национальный банк Украины ввел в обращение две новые памятные монеты — "Расстрелянное возрождение. Иван Падалка" и "Расстрелянное возрождение. Майк Йогансен". Новый выпуск посвящен украинским художникам 1920-1930-х годов, которые стали символами культурного возрождения Украины и были репрессированы советским режимом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .

Новые монеты продолжают тематическую серию о Расстрелянном возрождении — поколении украинских писателей, художников и художников, большинство из которых были уничтожены во время сталинских репрессий.

Иван Падалка был художником, графиком и педагогом, а также учеником Михаила Бойчука. Майк Йогансен известен как поэт, переводчик, лингвист, сценарист и критик. Оба художника в 1937 году расстреляли советские власти.

На аверсе монет изображена надпись "Слово" - название легендарного харьковского дома, где жили представители украинской культурной элиты. В дизайне использована символика пшеницы как образа молодого поколения художников, а простреленная буква "О" с каплей крови подчеркивает трагедию эпохи Расстрелянного возрождения.

Монеты имеют номинал 5 гривен, изготовлены из нейзильбера и украшены цветной печатью. Тираж каждой – до 75 тысяч штук в сувенирной упаковке.

Продажа монет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ стартует 19 мая 2026 года. Также они будут поступать в продажу через банки-дистрибьюторы после отгрузки по Банкнотно-монетному двору.

