НБУ випустив нові монети “Розстріляне відродження”: кому присвячені

НБУ випустив нові пам’ятні монети / Depositphotos

Національний банк України увів в обіг дві нові пам’ятні монети — "Розстріляне відродження. Іван Падалка" та "Розстріляне відродження. Майк Йогансен". Новий випуск присвячений українським митцям 1920–1930-х років, які стали символами культурного відродження України та були репресовані радянським режимом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Нові монети продовжують тематичну серію про Розстріляне відродження — покоління українських письменників, художників і митців, більшість із яких була знищена під час сталінських репресій.

Іван Падалка був художником, графіком і педагогом, а також учнем Михайла Бойчука. Майк Йогансен відомий як поет, перекладач, лінгвіст, сценарист і критик. Обох митців у 1937 році розстріляла радянська влада.

На аверсі монет зображено напис "Слово" — назву легендарного харківського будинку, де жили представники української культурної еліти. У дизайні використано символіку парості пшениці як образу молодого покоління митців, а прострелена літера "О" із краплею крові підкреслює трагедію епохи Розстріляного відродження.

Монети мають номінал 5 гривень, виготовлені з нейзильберу та оздоблені кольоровим друком. Тираж кожної — до 75 тисяч штук у сувенірному пакованні.

Продаж монет в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ стартує 19 травня 2026 року. Також вони надходитимуть у продаж через банки-дистриб’ютори після відвантаження Банкнотно-монетним двором.

Нагадаємо, нещодавно НБУ презентував нову пам’ятну монету “Країна супергероїв. Дякуємо зброярам!” до Дня працівника оборонно-прислового комплексу. Вона присвячена інженерам і виробникам озброєння, які забезпечують обороноздатність країни під час війни.

Автор:
Тетяна Гойденко