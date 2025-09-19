В Украине из-за войны сокращается поголовье коров: какая динамика по регионам

Война и связанная с ней релокация поголовья привели к сокращению общего количества коров в Украине. Наиболее существенно это почувствовали приусадебные хозяйства, тогда как на сельскохозяйственных предприятиях поголовье остается относительно стабильным.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

"Сокращение поголовья КРС является давней проблемой Украины из-за отсутствия эффективной государственной программы поддержки молочного скотоводства. Война лишь усугубила ситуацию. Продолжается резкое сокращение поголовья на Востоке и Юге. Сельхозпредприятия релоцируют коров из Сумской и Днепропетровской области в более безопасные регионы Западной Украины в условиях активизации российских ракетно-бомбовых ударов по приграничным и прифронтовым населенным пунктам", - пояснил аналитик Георгий Кухалейшвили.

Сколько животных на фермах и хозяйствах населения

По данным Госстата на 1 сентября 2025 года, в Украине насчитывается 1 млн. 131 тыс. коров. Из них около 44% содержатся на промышленных предприятиях, а 56% – в хозяйствах населения.

Промышленный сектор: количество коров составляет 381,5 тыс., сократившись всего на 0,03% за последний месяц. Общее поголовье КРС даже выросло на 1%.

Приусадебный сектор: количество коров уменьшилось на 1,2% до 749,5 тыс., а общее поголовье КРС - на 3%.

Регионы-лидеры

На фоне этих тенденций некоторые регионы демонстрируют положительную динамику. Наибольший рост численности коров на сельскохозяйственных предприятиях зафиксирован во Львовской (13%), Хмельницкой (7%), Ровенской (6%), Тернопольской (5%), Волынской (5%) и Винницкой (4%) областях по сравнению с сентябрем прошлым годом.

